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BRASÍLIA Arma atribuída a Bolsonaro é apreendida em blitz no DF com militar do GSI Sargento afirmou trabalhar com o ex-presidente e que arma foi entregue para resolver "pane"

A Polícia Civil do Distrito Federal comunicou ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que apreendeu uma pistola atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma blitz de bafômetro em Brasília na noite dessa segunda (15).

O Boletim de Ocorrência com os detalhes do caso será analisado pelo relator do processo que acompanha a execução da pena de 27 anos a que o ex-chefe do Executivo foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

A arma foi encontrada com um sargento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República que disse trabalhar com Bolsonaro.

À Polícia Civil, o militar sustentou que a pistola seria do ex-presidente e lhe foi entregue em razão de uma "pane que aparentava ser de fácil solução". A versão do sargento é a de que ele retirou a arma ontem para fazer o reparo do percussor e que a pistola seria devolvida nesta terça.

A declaração do sargento do GSI tem contradições em relação aos relatos do agente responsável por parar o carro conduzido pelo militar, que é da presidência da República. Este afirmou que, quando percebeu a arma estava no assoalho do carro, o sargento "de forma repentina, fechou o vidro do veículo". Foi nesse momento que a arma foi recolhida, segundo o BO.

Em seguida, o policial responsável pela abordagem de fiscalização da lei seca conferiu as informações do sargento e questionou sobre o registro da arma encontrada. Segundo ele, o integrante do GSI afirmou que a arma constava em sua funcional. Somente após o agente confirmar que não havia registro da arma em seu nome, o sargento declarou que a pistola pertencia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que a mesma ficava dentro do carro.

Ainda de acordo com o policial, o sargento do GSI afirmou que não estava com o registro da arma. Também foi encontrado no carro um um carregador sobressalente da arma. O militar foi então conduzido à Delegacia para registro do caso.

Conforme o boletim de ocorrência, a arma foi apreendida porque não havia documentação necessária para o porte da mesma. Segundo o documento, o sargento do GSI não levava o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), o que é irregular e implica na necessidade de recolhimento da pistola.

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