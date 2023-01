'Arma' que derrubou drone em Brasília é capaz de 'roubar' equipamentos, veja como funciona

A- A+

Um drone com atitude suspeita foi derrubado neste domingo (1) pela Polícia Federal. O veículo aéreo sobrevoava uma área não autorizada, em Brasília, durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas o que chamou a atenção foi o equipamento utilizado para derrubar o drone, por se assemelhar a uma arma.

Apesar da semelhança, o dispositivo possui uma tecnologia que intercepta e “rouba” o controle dos veículos aéreos que tenham movimento suspeito no espaço aéreo.

O equipamento é conhecido como "DroneGun Tactical" e foi desenvolvido com um design de um rifle e para operar ele é preciso utilizar as duas mãos. Segundo a fabricante do dispositivo, ele pesa cerca de 7 quilos. O dispositivo conta com antenas direcionais integradas, além de um painel de controle com áudio e sensor óptico.

A tecnologia utilizada no Tactical tem a capacidade de identificar drones por meio de frequência e ondas de rádio. Ao localizar um drone suspeito, o dispositivo passa a emitir um sinal que é capaz de interromper o contato com o controlador original do drone.

A partir disso, o agente de segurança passa a operar o veículo suspeito, podendo assim desviar do caminho proibido e pousar em um local seguro e realizar a inspeção.

Além dessa função o DroneGun Tactical consegue ainda fazer com que o drone retorne ao local onde foi levantado, auxiliando assim a identificação de quem o levou até um espaço proibido.

