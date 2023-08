A- A+

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à lavagem de dinheiro, identificou que George Washington Sousa, condenado por arquitetar um atentado a bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília, apresentou uma movimentação financeira "atípica", "incompatível com o patrimônio” e "com indícios de financiamento ao terrorismo".

Em três contas dele, o relatório do Coaf, a que O Globo teve acesso, registrou um movimento de R$ 749 mil ao todo — R$ 380 mil de crédito e R$ 369 mil de débito. O período analisado foi de março a dezembro de 2022.

Ao analisar as contas, o Coaf apontou: "O volume transacionado em sua conta dentro do período da análise excede sua capacidade financeira, sendo que algumas operações específicas apresentam atipicidades potencialmente relacionadas à compra de armamentos".

O órgão também registrou as seguintes ocorrências: "Movimentações com indícios de financiamento ao terrorismo" e "movimentações de recursos incompatível com patrimônio, atividade econômica, ocupação profissional ou capacidade financeira do cliente".

Em audiência de custódia à Justiça do Distrito Federal, Sousa afirmou que tinha uma renda média entre R$ 4 mil e R$ 5 mil e que trabalhava como gerente de quatro postos de gasolina no interior do Pará. À Polícia Civil do DF, ele relatou ter gastado R$ 160 mil na aquisição de armas e munições. E completou que estava "preparado para a guerra" e queria "pegar em armas para derrubar o comunismo".



No detalhamento das movimentações, o Coaf rastreou uma série de pagamentos fracionados a clubes de tiro e lojas de armas sediadas em Brasília, Goiânia e São Paulo, de R$ 35 mil a R$ 215. Em um dos casos, ele chegou a transferir Pix a dois estabelecimentos de armas, munições e artigos militares na capital federal em 23 de dezembro de 2022 - ele seria preso dois dias depois pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Na casa dele, foi encontrado um arsenal que incluía fuzil, espingardas, pistolas, revólver, mais de R$ 2 mil em munições e dinamites que ele havia trazido de carro de Xinguara, no Pará, a Brasília.

Ainda de acordo com o Coaf, ele gastou no cartão de crédito R$ 4,5 mil em uma loja de joias em Goiânia em março de 2022. Na época, ele despendeu também R$ 6,3 mil em empórios de comida e bebidas gourmet na cidade. Há ainda outras despesas com stands de tiro, artigos de pesca, equipamentos de armamento e hospedagens pelo país em hoteis e airbnbs — não há identificação de localização.

Procurada, a defesa de George Washington não se pronunciou. Ele foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão.

Veja também

POLÍCIA FEDERAL Funcionário, assessor do irmão, hacker: veja quem é quem na operação da PF que mirou Carla Zambelli