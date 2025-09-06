A- A+

Meio-ambiente Arquitetos debatem soluções para diminuir mudanças climáticas Evento reuniu cerca de 4,5 mil profissionais e foi encerrado hoje

Leia também

• Agenda climática a caminho da meta

• Seis milhões de jovens da América Latina cairão na pobreza até 2030 por mudança climática, diz ONU

• Mudança do clima: Amazônia reúne pesquisadores do Brasil e França

Especialistas da área de arquitetura e urbanismo se reuniram nos últimos dias, em Brasília, para debater as principais questões envolvendo a vida nas cidades.

Os debates ocorreram durante a Conferência Internacional CAU 2025, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). O evento reuniu cerca de 4,5 mil profissionais e foi encerrado neste sábado (6).

A contribuição negativa da geografia urbana para as emissões de gases de efeito estufa foi um dos principais temas discutidos. A questão está em destaque em função dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém.

Durante os painéis, os palestrantes debateram os desafios da arquitetura para diminuir os efeitos das mudanças climáticas e tornar as cidades mais resilientes aos efeitos de enchentes e outros desastres naturais.

A partir da conferência, os profissionais ressaltaram a necessidade de soluções que combinem sustentabilidade e desenvolvimento urbano.

Para a presidente do conselho, Patrícia Sarquis Herden, o evento conseguiu promover debates essenciais para a sociedade.

"Mesmo com quase 15 anos, o CAU/BR mostra sua capacidade de promover grandes debates essenciais em arquitetura e urbanismo, como habitação, mobilidade, mudanças climáticas e inclusão", afirmou.

Também foram abordados temas como o direito à cidade para pessoas LGBTQIAPN+ e justiça ambiental e povos originários.

Veja também