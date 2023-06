A- A+

São João 'Arraiá do PT': Partido anuncia festa julina com ingressos até R$ 5 mil e presença de Lula Convites mais baratos irão custa R$ 300 e R$ 1 mil, e dinheiro arrecadado será direcionado a projetos de formação política

O Partido dos Trabalhadores anunciou nesta quinta-feira que irá realizar um "arraiá" no dia primeiro de julho. A festa julina irá acontecer em Brasília, com ingressos sendo vendidos por R$ 300, R$ 1 mil e R$ 5 mil. A assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a sua presença no evento.

Segundo a organização da festa, não há diferença entre os convites, apesar dos valores variados, todos dando acesso a cinco horas de buffet com comidas típicas. De acordo com a secretária nacional de finanças do PT, Gleide Andrade, o dinheiro arrecadado com o evento será destinado a projetos de comunicação e formação política do partido.

— A nossa festa junina, além de promover o lazer e a confraternização, tem como objetivo dar prosseguimento às ações de arrecadação financeira para a manutenção das atividades de formação, mobilização e de comunicação que vêm sendo incrementadas nos últimos anos pela direção nacional do partido — disse Gleide Andrade

A confirmação da presença de Lula no evento foi feita pela secretária em sua conta no Instagram. "Eu fiz o convite ao presidente Lula e ele confirmou sua participação, inclusive já comprou o convite. Então no dia 01/07 vai ser uma grande festa, com muita canjica, quentão e muita comida típica", escreveu ela em um post desta sexta-feira.

A festa julina irá acontecer no Minas Brasília Tênis Clube e contará com "comidas típicas e atrações musicais", segundo o anúncio do PT nas redes sociais.

