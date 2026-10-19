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SAÚDE

Arritmia cardíaca: veja sintomas do problema que causou a internação de André Janones em SP

O quadro do parlamentar é estável e ele está sendo acompanhado por uma equipe médica

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André Janones, deputado federalAndré Janones, deputado federal - Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados

Janones está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sofrer uma arritmia cardíaca neste domingo (18). O deputado federal acompanhava o presidente Lula (PT) no debate presidencial da TV Bandeirantes.

Segundo apurado pelo GLOBO, às 2h Janones sentiu falta de ar no local do debate. O quadro atual do parlamentar é estável e ele está sendo acompanhado por uma equipe médica.

O que é arritmia cardíaca?
A arritmia cardíaca se refere a uma alteração dos batimentos cardíacos, podendo ser uma taquicardia (quando os batimentos aceleram) ou uma bradicardia (quando os batimentos passam a ficar mais lentos). Ela ocorre por conta de falhas elétricas entre os batimentos.

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De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas são palpitações, escurecimento da vista, tonturas, desmaios, palidez, sudorese, mal-estar, dores no peito e falta de ar.

Em entrevista ao GLOBO, o cardiologista Eduardo Saad, membro da Academia Nacional de Medicina (ANM) e coordenador do Serviço de Arritmias Cardíacas do Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio, lançou um alerta de que aproximadamente 1 a cada 4 pessoas desenvolvem o quadro de arritmia cardíaca e não sabem.

— São alterações da parte elétrica do coração, que levam a mudanças nos batimentos cardíacos. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de arritmias cardíacas. O tipo mais comum é a fibrilação atrial, que é caracterizada por batimentos irregulares e rápidos, e que pode ser grave — afirmou.

O tratamento pode incluir medicamentos específicos, implante de marca-passo e ablação por radiofrequência (procedimento realizado por meio de cateteres que são levados ao coração por veias e artérias, sem a necessidade de uma cirurgia que abra o tórax).

Como se prevenir da arritmia cardíaca?
As medidas de prevenção, segundo a pasta, são reduzir o estresse, ter uma alimentação balanceada, rica em legumes, frutas e verduras, não exagerar no consumo de bebidas alcoólicas e de energéticos, não fumar e praticar atividades físicas regularmente.

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