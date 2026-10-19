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SAÚDE Arritmia cardíaca: veja sintomas do problema que causou a internação de André Janones em SP O quadro do parlamentar é estável e ele está sendo acompanhado por uma equipe médica

Janones está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sofrer uma arritmia cardíaca neste domingo (18). O deputado federal acompanhava o presidente Lula (PT) no debate presidencial da TV Bandeirantes.



Segundo apurado pelo GLOBO, às 2h Janones sentiu falta de ar no local do debate. O quadro atual do parlamentar é estável e ele está sendo acompanhado por uma equipe médica.

O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca se refere a uma alteração dos batimentos cardíacos, podendo ser uma taquicardia (quando os batimentos aceleram) ou uma bradicardia (quando os batimentos passam a ficar mais lentos). Ela ocorre por conta de falhas elétricas entre os batimentos.

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas são palpitações, escurecimento da vista, tonturas, desmaios, palidez, sudorese, mal-estar, dores no peito e falta de ar.

Em entrevista ao GLOBO, o cardiologista Eduardo Saad, membro da Academia Nacional de Medicina (ANM) e coordenador do Serviço de Arritmias Cardíacas do Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio, lançou um alerta de que aproximadamente 1 a cada 4 pessoas desenvolvem o quadro de arritmia cardíaca e não sabem.

— São alterações da parte elétrica do coração, que levam a mudanças nos batimentos cardíacos. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de arritmias cardíacas. O tipo mais comum é a fibrilação atrial, que é caracterizada por batimentos irregulares e rápidos, e que pode ser grave — afirmou.

O tratamento pode incluir medicamentos específicos, implante de marca-passo e ablação por radiofrequência (procedimento realizado por meio de cateteres que são levados ao coração por veias e artérias, sem a necessidade de uma cirurgia que abra o tórax).

Como se prevenir da arritmia cardíaca?

As medidas de prevenção, segundo a pasta, são reduzir o estresse, ter uma alimentação balanceada, rica em legumes, frutas e verduras, não exagerar no consumo de bebidas alcoólicas e de energéticos, não fumar e praticar atividades físicas regularmente.

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