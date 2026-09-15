Arruda não indica substituto e mantém candidatura ao governo do DF sob análise da Justiça
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prazo encerrado nesta segunda-feira (14) permitia a partidos, federações e coligações substituir candidaturas indeferidas, canceladas ou cassadas, além de casos de renúncia e falecimento
O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) não vai indicar um substituto para sua candidatura ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026. O prazo para a substituição terminou às 23h59 desta segunda-feira, 14, exatamente 20 dias antes do primeiro turno. Com a decisão, o nome de Arruda permanece na disputa enquanto a Justiça Eleitoral analisa os recursos apresentados contra o indeferimento de seu registro.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prazo encerrado nesta segunda-feira (14) permitia a partidos, federações e coligações substituir candidaturas indeferidas, canceladas ou cassadas, além de casos de renúncia e falecimento. A regra vale para candidatos a cargos majoritários e proporcionais. No caso de Arruda, embora o registro tenha sido indeferido, ainda há recurso pendente de julgamento por instância superior.
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No Distrito Federal, três das 11 candidaturas ao governo tiveram o registro indeferido: além de Arruda, Elisson (Agir) e Rico Pinheiro (PRTB). No dia 3 de setembro, o relator do caso, desembargador Guilherme Pupe, considerou Arruda inelegível até 2030, em razão das condenações por improbidade administrativa e da aplicação da Lei da Ficha Limpa. O entendimento foi acompanhado pelos desembargadores André Puppin, Leonor Aguena, Asiel Henrique e João Egmont.