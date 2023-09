A- A+

CPI do MST Arthur Lira prorroga CPI do MST por mais uma semana Após reunião com o colegiado, presidente da Câmara estendeu o prazo final para quinta-feira (21)

Após reunião com integrantes da CPI do MST, o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) decidiu prorrogar os trabalhos do colegiado por mais uma semana e agora terá como prazo limite a próxima quinta-feira (21). Antes do aval de Lira, a comissão deveria encerrar seu funcionamento amanhã, sem ter votado o relatório final.

O acordo foi costurado em reunião nesta quarta-feira com o presidente da CPI, o deputado federal Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS).

— Apresentei as justificativas ao presidente Arthur Lira e ele demostrou sensibilidade com nosso pedido. Agora, é aproveitar esse tempo extra da melhor forma possível e entregar um relatório técnico e bastante fundamentado — disse Zucco.



Inicialmente, os parlamentares teriam solicitado mais 60 dias de funcionamento, mas com a entrada do centrão no colegiado, a oposição desistiu.

Com a sobrevida conquistada hoje, a oposição tentará articular a aprovação do texto do relator Ricardo Salles (PL-SP). Instaurada em maio para investigar as invasões do Abril Vermelho, o colegiado iniciou os trabalhos com maioria oposicionista. Após acordo do centrão e governo, deputados foram retirados, mudando esta realidade.

Desde então, Salles e Zucco tem obtido dificuldade para aprovar requerimentos, o que coloca em xeque a aprovação do relatório. Como antecipou o GLOBO, o texto pedirá o indiciamento do deputado federal Valmir Assunção e de um dos fundadores do MST, o atual líder da Frente Nacional de Luta (FNL) José Rainha.

Veja também

8 de janeiro STF julga 8 de janeiro: Nunes Marques diverge de Moraes e pede pena de dois anos e meio