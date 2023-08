A- A+

CPI do 8 de Janeiro Arthur Maia ameaça expulsar bolsonaristas do plenário: "Fico calmo da forma que quiser" Presidente do colegiado se irritou com André Fernandes e Abílio Brunini em sessão de depoimento de GDias teve discussão

Conhecido por tumultuar as sessões da CPI do 8 de janeiro, o deputado federal Abílio Brunini (PL-MT) foi ameaçado de expulsão pelo presidente do colegiado Arthur Maia (União-BA). O episódio de desavença ocorreu antes do início do depoimento do ex-ministro do Gabinete Institucional de Segurança (GSI) Gonçalves Dias.

A confusão teve início com uma atitude de um colega de bancada de Abílio, o também deputado André Fernandes (CE) que interrompeu a fala de Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Arthur Maia interviu pela primeira vez:

"Deputado André Fernandes, eu darei o tempo que eu quiser. Vamos parar com isso, deputado, quem tá irritando aqui é vossa excelência. Ficam querendo tumultuar a sessão sem argumento, que conversa absurda é essa?" questionou Arthur Maia (União-BA).

Os parlamentares pediram calma ao presidente, que rebateu:

"Eu fico calmo da forma que eu quiser. Não vai tumultuar, vou lhe retirar do plenário se o senhor continuar. Eu exijo que vossa excelência pare de falar" ameaçou Fernandes.

"Agora eu vou ficar calado?", provocou o cearense. Ao longo da ocasião, Abílio gravava a cena, o que não agradou Maia.

"Pare de filmar a sessão, o senhor não é cinegrafista. Peço que o senhor se sente e tome seu lugar para que essa mesa posa prosseguir com os trabalhos" disse.

O presidente, então, retomou os trabalhos e deu início à introdução do depoente, GDias. Ao ter sua fala interrompida, Arthur Maia ameaçou expulsar Abílio Brunini na próxima advertência:

"Eu quero chamar atenção e estou seguindo o regimento antes de tomar uma medida mais drástica, de acordo com artigo 22, do deputado André Fernandes e do deputado Abilio Brunini".

