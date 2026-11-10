A- A+

Justiça Articulação de facções exige resposta coordenada, diz procurador Encontro no Rio aborda o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Antonio José Campos Moreira, alertou nesta segunda-feira (9), durante a abertura da XXIV Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), para a crescente articulação das organizações criminosas, que ultrapassam fronteiras territoriais e se infiltram em estruturas do poder público.

De acordo com o procurador, a complexidade dessa atuação exige respostas coordenadas e permanentes do Estado, com o compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências entre os órgãos responsáveis pela prevenção e pela repressão à criminalidade.

“A resposta é integração, articulação. Nós precisamos ter, além do diálogo interinstitucional, um diálogo também intrainstitucional. Trabalhar em conjunto, com estratégia, com articulação, organização e focando na investigação patrimonial, na recuperação de ativos e no enfrentamento muito firme da lavagem de dinheiro”, afirmou Campos Moreira.

O procurador-geral falou da relevância da realização do encontro no Rio de Janeiro, diante dos desafios enfrentados pelo estado na área da segurança pública.

Para ele, a construção de soluções efetivas depende da superação de atuações isoladas e da formulação de estratégias duradouras, capazes de transformar a experiência técnica acumulada pelas instituições em políticas estruturantes.

“Se nós conseguirmos, a partir da nossa experiência técnica, contribuir para a construção de uma política de Estado, não apenas uma política de governo – que é política transitória e ocasional –, nós estaremos dando uma grande contribuição ao nosso país.”

ENCCLA

Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), o ENCCLA reúne 90 órgãos e entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e de instituições públicas e privadas.

A secretária nacional de Justiça, Maria Rosa Loula, destacou a trajetória de mais de duas décadas do encontro nacional e a contribuição da cooperação técnica para o aprimoramento dos mecanismos de prevenção, investigação e recuperação de ativos.

Ela também mencionou iniciativas desenvolvidas ao longo desse período, como a criação de ferramentas de inteligência e o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle financeiro:

“A articulação de diferentes competências institucionais permite construir soluções que ultrapassam os limites de atuação individual de cada órgão.”

A programação prevê ainda o lançamento da publicação sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e a apresentação de novos projetos voltados à produção de conhecimento, à inteligência financeira e à capacitação de profissionais.

O encontro termina na quinta-feira (12), e vai reunir representantes de diversas instituições para avaliar os resultados das dez ações desenvolvidas em 2026 e definir as prioridades de atuação conjunta para 2027, com a aprovação das ações que orientarão o próximo ciclo de trabalho da estratégia nacional.

Veja também