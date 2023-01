A- A+

ESTADOS UNIDOS Artista revela imagens em que George Santos teria participado de parada gay no RJ como drag queen Abertamente gay, deputado americano filho de brasileiros foi eleito com discursos transfóbicos e homofóbicos

Eleito deputado nos Estados Unidos com discurso homofóbico e transfóbico, apesar de ser abertamente gay, George Anthony Devolder Santos teria participado de uma parada gay em Niterói como drag queen. Imagens que seriam do parlamentar vestido de mulher foram compartilhadas por uma drag queen da cidade fluminense nesta quarta-feira, nas redes sociais.

Durante sua campanha eleitoral, Santos se vangloriou de ser um republicano gay, mas adotou discurso de extrema direta que muitos ativistas LGBTQ consideram como discriminatórios. Em vídeo publicado em abril do ano passado, o deputado manifestou apoio a uma lei da Flórida que vetava as discussões sobre orientação sexual e identidade de gênero em salas de aula do ensino fundamental. Ele também acusa os democratas de tentarem "assediar nossas crianças".



Drag queen Kitara Ravache, que seria o deputado americano filho de brasileiros George Santos Foto: Reprodução/Redes sociais

— Como homem gay, tenho orgulho de não ensinar sexo ou orientação sexual a nossos filhos — disse na legenda do vídeo.

Em seus primeiros dias como deputado - envolvido em uma série de denúncias por ter mentido sobre seu currículo e envolvido em investigações policiais - Santos tem buscado apoio entre os membros mais extremistas do partido republicano. O parlamentar tem ficado ao lado da chamada Bancada da Liberdade, de extrema direita, incluindo os deputados Matt Gaetz, da Flórida, e Marjorie Taylor Greene, da Geórgia.



Santos também contratou extremistas para seu gabinete, como o diretor de operações, Viswanag Burra, e o seu porta-voz, Carl Paladino, tem vínculos íntimos com setores radicais. Paladino é um executivo imobiliário e político da área de Buffalo com um histórico de comentários racistas e homofóbicos, que em 2021 elogiou a capacidade de liderança de Adolf Hitler.

Desfile em Niterói

Fotos e recortes de jornal publicados em 2008 mostram o que seria Santos no papel de Kitara Ravache. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais da drag queen Eula Rochard, moradora de Niterói.

Em entrevista à repórter Marisa Kabas, do site "The handbasket", Eula contou como conheceu Santos.

— Acho que o conheci quando ele tinha cerca de 16 ou 17 anos — disse lembrando que o deputado era conhecido como Anthony na época. — Ele costumava ficar na minha casa enquanto sua mãe jogava bingo — acrescentou.

Eula também afirmou ter ficado incrédula quando viu Santos em reportagens. A drag queen então mandou mensagens para amigos da época em que conheceu o hoje deputado e achou as imagens dele vestido de mulher e participando da parada gay de Niterói.

