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RIO DE JANEIRO ''As gestões anteriores não agiram para a retomada de territórios'', diz Ruas sobre crime organizado Cúpula da segurança terá como missão unir as polícias em um projeto para combater a influência do tráfico e das milícias

O governador eleito Douglas Ruas (PL) disse na manhã desta segunda-feira, que a escolha dos principais nomes da Segurança Pública levou em conta que jamais pertenceram a cúpulas e fez críticas a gestões anteriores do governo do Estado que não agiram para a retomada efetiva de territórios pelo crime organizado.



Os nomes foram anunciados na última sexta-feira. O comando da Secretaria de Segurança Pública ficará a partir de janeiro com o delegado Lauro César Lethier Rangel, titular da 73ª DP de São Gonçalo, cuja carreira se deu principalmente em delegacias distritais e tem pouca experiência no planejamento estratégico da pasta, o que surpreendeu oficiais da reserva da Polícia Militar consultados pelo Globo.



O coronel Gilbert dos Santos comandará a PM e o delegado Robson da Costa Ferreira da Silva vai chefiar a polícia Civil.

— Os nomes escolhidos são profissionais que conhecem a realidade do Rio de Janeiro, todos eles com mais de 20 anos a serviço de suas corporações e que realmente nunca participaram de cúpulas, que nunca fizeram parte daquelas divisões internas. A missão que entreguei para os três é unir as corporações em torno de um projeto não das polícias, mas da população do estado do Rio de Janeiro — disse o governador eleito em entrevista à Rádio BandNews.

Como O Globo mostrou na semana passada, o Instituto de Segurança Pública (ISP) identificou 1.530 territórios com presença de organizações criminosas no Rio de Janeiro em 2025. Esses territórios abrigam mais de 5,1 milhões de pessoas, representando 32% da população d estado.

Ruas prosseguiu:

— As minhas críticas a gestões anteriores é que foram formuladas politicas para administrar o domínio territorial exercido pelas das organizações criminosas e não a retomada dos territórios. Vamos trabalhar para desmontar esse domínio territorial pelas facções e devolver ao povo do Rio de Janeiro o direito de ir e vir e liberdade econômica.





Territórios onde atuam facções de tráfico ou milícias no Estado do Rio têm área maior do que o município de Nova Iguaçu

Na entrevista, o governador eleito disse que com o avanço da transição, pretende agendar uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da silva para tratar de interesses do estado. Na agenda estarão temas como a segurança pública e colaboração da União com recursos para a infraestrutura, em particular naárea de transportes, incluindo financiamento de projetos de mobilidade urbana, em especial para a expansão do Metrô na região metropolitana.

''Relação institucional''

— As eleições acabaram e as diferenças politicas ficaram para trás. Isso passa por uma relação republicana, institucional e respeitosa com o governo federal, que pode e deve ajudar muito o estado do Rio de Janeiro nos grandes desafios que temos pela frente. A criação do Ministério da Segurança Pública será um divisor de águas no enfrentamento do crime organizado, na integração das forças estaduais e federais. É importante que a união possa atuar para impedir a chegada de entorpecentes e de armamentos que chegam de outros países ao Estado do Rio— disse Ruas.

Ruas acrescentou que pretende convocar nos primeiros meses do governo excedentes dos concursos públicos para iniciar a formação de novos profissionais para a Segurança Pública. Apenas do último concurso público realizado na gestão do governo Cláudio Castro, há cerca de 2,1 mil candidatos à espera de convocação. Nesse cálculo não se encontram 690 recrutas que começam o treinamento no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) em Sulacap, em janeiro.

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