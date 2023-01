A- A+

Prioridades Saiba quais são as principais demandas de governadores na reunião com Lula Este é o segundo encontro entre o presidente e os 27 governadores

A reunião, que está sendo realizada no Palácio do Planalto entre presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os governadores dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, é para que o petista ouça as demandas e prioridades de cada um dos governantes.

Esta é a segunda reunião entre Lula e os chefes dos executivos estaduais desde que o presidente voltou ao poder. A primeira foi realizada no último dia 9, à noite, um dia depois dos ataques terroristas contra as sedes dos Três Poderes.

De acordo com a Carta Capital, os governadores vão apresentar três pedidos ao petista. Entre as principais demandas estão o regime de recuperação fiscal, repasses de verba para a saúde, reestruturação tributária por conta das perdas de arrecadação com Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos como energia elétrica e combustíveis, além de propostas sobre infraestrutura.

Na quinta-feira (26), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que os governadores do Nordeste discutirão demandas sobre infraestrutura de energia e água.

A principal demanda da Bahia é a construção de uma ponte entre Salvador e a Ilha de Itaparica, bem como a duplicação da estrada entre Ilhéus e Itabuna.

Já o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), vai centrar suas prioridades nas compensações de ICMS.

O Nordeste deverá discutir a instalação de um sistema de monitoramento que possibilite integrar os nove estados da região. Além disso, outra questão importante diz respeito à restauração da malha rodoviária da região.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deverá apresentar um pedido de repactuação do acordo de Mariana, assim como a assinatura de contrato da licitação do metrô de Belo Horizonte. O estado considera confirmar o pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal, que ainda será submetido, também, à Assembleia Legislativa.

