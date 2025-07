Às vésperas de ano eleitoral, Tarcísio aumenta valor de contrato de comunicação em 73%

A- A+

O governo de São Paulo lançou um edital para contratar uma empresa de comunicação que ficará responsável pela divulgação dos atos do Executivo por um período de 15 meses.

Com um custo de R$ 29,8 milhões, o novo acordo representa um aumento de 73%, descontando a inflação, em relação ao antigo acerto, de maio de 2020, que foi de R$ 12,5 milhões.

Como o contrato atual vence em outubro deste ano, o novo acordo passará a vigor pouco antes do fim de 2025, ou seja, às vésperas do início do ano eleitoral. Se for renovada para os quatro anos seguintes, as contas podem chegar a quase R$ 120 milhões.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem dito que será candidato à reeleição, enquanto seu nome é um dos mais cotados para assumir a chapa bolsonarista na corrida presidencial do ano que vem.

Nesta quinta-feira, por exemplo, em um evento em Embu das Artes, na Região Metropolitana, o governador foi tratado pelos presentes como " próximo presidente", conforme contou o Globo.

Sobre a nova licitação de comunicação, a assessoria do Palácio dos Bandeirantes afirma que administra mais de 100 perfis oficiais, que dialogam com mais de 6 milhões de seguidores. Além disso, o governo diz que os canais digitais são essenciais para dar transparência aos atos da gestão.

Veja abaixo a nota na íntegra:

"A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo é a única secretaria do governo do Estado que possui contrato específico de comunicação digital.

Os mais de 100 perfis oficiais dialogam com mais de 6 milhões de seguidores em um conjunto diversificado de plataformas, o que exige uma abordagem cada vez mais especializada e personalizada na criação de conteúdo para cada rede social, levando em consideração as especificidades de cada plataforma.

Os canais de comunicação digital são essenciais para dar transparência aos atos de gestão e divulgar informação de interesse público, cumprindo assim o dever essencial da comunicação pública.

A nova modelagem para contratação de serviços de comunicação digital atualiza e expande os serviços anteriormente contratados. Para definição de escopo do novo edital, foram consideradas as relevantes mudanças, atualizações e, portanto, maior complexidade para execução de uma comunicação digital qualificada e eficiente.

Isso inclui redefinição de produtos e quantitativos contratados, tendo em vista que, ao longo dos últimos cinco anos, houve atualização importante na complexidade e volume atendidos pelo contrato em questão.

Sobre o orçamento de R$ 12 milhões da licitação anterior, bem como o de R$ 28,9 milhões desta atual, são valores teto para o período de 15 meses, que são obtidos a partir da média de cotações com agências de comunicação para a abertura da licitação.

O edital tem modalidade de técnica e preço e, portanto, durante o certame, as empresas apresentarão suas propostas técnicas (com peso de 70%) e suas propostas de orçamento (com peso de 30%). A partir da pontuação obtida nestes dois quesitos, será definido o resultado final da licitação, considerando o desconto dado no valor teto mencionado."

