Ataques ao Judiciário "Às vezes, nem lia a mensagem que repassava", diz Meyer Nigri sobre mensagens com Bolsonaro Em entrevista ao Estado de S. Paulo, empresário identificado pela Polícia Federal como responsável por compartilhar textos do ex-presidente não acredita ter cometido crime

Apontado em relatório da Polícia Federal por repassar mensagens de Jair Bolsonaro com ataques ao Judiciário, o empresário Meyer Nigri, dono da Tecnisa disse, nesta sexta-feira , que nem sempre concordava com o teor das conversas compartilhadas e, em alguns casos, sequer lia o conteúdo.

As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Nesta semana, documento elaborado pela corporação mostrou que Nigri recebeu orientação do ex-presidente para "repassar ao máximo" textos dele com ataques ao Poder Judiciário.

Ao jornal, Nigri negou que o compartilhamento das mensagens tenha sido uma ordem de Bolsonaro e que nem sempre concordava com o teor dos conteúdos que o ex-presidente enviava:

— À PF, esclareci que, por vezes, encaminhei mensagens sem necessariamente concordar com elas ou mesmo lê-las. Caso típico foi a mensagem que questionava a eficácia das vacinas. Aliás, tomei três doses da vacina contra a Covid. Olhando retrospectivamente, considero que fui usado.

O empresário afirmou que as mensagens teriam sido compartilhadas para "poucos grupos fechados e conversas privadas no WhatsApp" apenas para "fomentar o debate sobre os temas contidos nelas".

O Globo mostrou nesta quarta-feira que os conteúdos divulgados por Bolsonaro a Nigri foram compartilhados em redes sociais de aliados e familiares do ex-presidente, como o ex-major Ailton Barros, Léo Índio e o deputado federal Cabo Gilberto (PL-AM).

Ainda ao Estado de S. Paulo, Nigri nega ter relação próxima com Bolsonaro, quem diz não se lembrar como conheceu. De acordo com ele, a relação deles envolvia "encontros esporádicos", sendo que o único encontro dos dois na residência do empresário teria ocorrido quando Nigri saiu do hospital após internação por Covid-19. No entanto, conforme O Globo mostrou nesta semana, ele realizou encontros em seu apartamento em São Paulo para apresentar o então candidato à elite paulista.

Nigri, porém, acredita não ter cometido nenhum crime ao compartilhar as mensagens a pedido de Bolsonaro:

— Tendo em vista que apenas repassei algumas mensagens para poucos grupos fechados de WhatsApp, com a única intenção de promover o debate de ideias sobre o conteúdo dela, com o qual muitas vezes não concordava, entendo que não pratiquei qualquer crime. Além do mais, tenho colaborado amplamente com as investigações, sempre me colocando à disposição das autoridades, e, portanto, essa ideia de prisão preventiva me parece descabida, mesmo porque ela é reservada para quem atrapalha as investigações — afirmou, ao Estado de S. Paulo.

