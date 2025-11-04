As virtudes do novo desembargador

A- A+

Na escolha do novo desembargador para ocupar a vaga do Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a governadora Raquel Lyra (PSD) acertou em cheio ao nomear o advogado Carlos Gil Rodrigues Filho. Apesar das críticas iniciais, sobretudo pelo fato de ela optar por um homem quando havia duas mulheres entre os três finalistas, os argumentos a favor da escolha superam a discussão de gênero.

Primeiro: Carlos Gil ficou empatado em primeiro lugar com a advogada Diana Câmara em número de votos no processo conduzido pelo Pleno do TJPE, o que por si só legitima sua escolha. Isso reforça que o critério técnico e de representatividade foi observado.

Segundo: o currículo de Carlos Gil reúne atributos de rara combinação para o cargo. Ele é pós-graduado em Direito Eleitoral, e também em Direito Penal e Processual Penal. Esse perfil mostra domínio acadêmico e prático em áreas centrais para o Judiciário atual. Além disso, já atuou como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) e como desembargador eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), revelando experiência institucional relevante.

Terceiro: sua escolha aproxima-se do ideal da governadora que não veio para ser protagonista político direto no processo, mas para nomear alguém com isenção, credibilidade técnica e menor ranço partidário – sobretudo em comparação com as concorrentes, que, segundo relatos, tinham ligações mais evidentes com grupos políticos estruturados. Nesse sentido, Raquel Lyra demonstrou maturidade: priorizou o perfil e a competência em detrimento do viés de identidade (masculino ou feminino) ou pressão de bastidor.

Em síntese, a governadora fez a opção acertada. Em um momento em que o Judiciário e a advocacia demandam renovação sem rompimentos, preservando a liberdade da advocacia de representar interesses da sociedade, Carlos Gil representa o tipo de profissional que fortalece a Corte: menos político-carismático, mais técnico-institucional.

Claro: a presença de mulheres em cargos de destaque permanece uma causa importante e prioritária. A crítica sobre gênero tem sua razão. Contudo, quando todos os outros critérios – votação, currículo, independência – apontam para um nome masculino, entender a escolha como um “erro” apenas pelo fato de ele ser homem não faz justiça ao contexto. O universo do Quinto Constitucional exige conciliação entre pluralidade, mérito e legitimidade institucional. E nesse triângulo, Carlos Gil surge como alternativa sólida.

Governadora Raquel Lyra, em nome da Justiça pernambucana, a decisão se revela mais sábia do que sugere o debate inicial. Que Carlos Gil honre a escolha e contribua para um TJPE mais equilibrado, técnico e respeitado.

*Com informações do Blog do Mário Flávio com Blog do Magno

Veja também