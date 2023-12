Assembleia da Bahia aprova homenagem a Michelle Bolsonaro

A- A+

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a condecoração da Comenda 2 de Julho à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A homenagem, a maior honraria concedida pelo Parlamento baiano, foi aprovada pelos parlamentares nesta terça-feira, atendendo a pedido do deputado bolsonarista Leandro de Jesus (PL-BA).

A Comenda 2 de Julho é concedida a personalidades que prestaram serviços relevantes ao estado. A honraria deve ser entregue a Michelle Bolsonaro em 2024.

De acordo com a proposta de resolução, apresentada no final de abril, a condecoração é justificada pelos "notórios serviços sociais" prestados pela ex-primeira-dama no estado da Bahia enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) estava à frente da Presidência.



"Durante o e o período em que esteve no Palácio do Planalto, Michelle Bolsonaro capitaneou diversas ações em prol de causas de elevada relevância social. Notadamente elenca-se o amparo aos cidadãos baianos portadores de doenças raras, a inclusão de surdos e mudos e pessoas com deficiência em geral, além do acolhimento de refugiados oriundos de ditaduras socialistas e regimes islâmicos residente em Salvador e demais municípios do nosso estado", diz, na justificativa.

