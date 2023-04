Assembleia de Minas aprova aumento de quase 300% do salário de Zema que vai chegar a R$ 41,8 mil

A- A+

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou nesta terça-feira, em primeiro turno, o Projeto de Lei 415/2023, que aumenta em quase 300% o salário do governador Romeu Zema (Novo). Com 45 votos a favor e 20 contra, os vencimentos do chefe do Executivo passará de R$ 10.500 para R$ 41.845,49. Com reajuste, Zema passará a ganhar o segundo maior salário de governador do Brasil.

Agora a matéria voltará para a análise da Mesa em 2º turno, antes da votação definitiva pelo Plenário. O aumento será escalonado, em três anos: R$ 37,5 mil a partir de 1º de abril; R$ 39,7 mil em fevereiro de 2024; e R$ 41,8 mil em fevereiro de 2025. O texto também amplia a remuneração do vice-governador, de secretários e secretários adjuntos do estado.



No caso do vice-governador, a remuneração chegará a R$ 37,6 mil no penúltimo ano de mandato. Ele recebe, segundo o Portal de Transparência do governo de Minas, R$ 11,5 mil — além de vice, Mateus Simões exerce a função de secretário de governo. Os demais secretários devem chegar ao mesmo período ganhando R$ 34,7 mil, e os adjuntos, R$ 31,2 mil.

O projeto de lei foi apresentado pela Mesa da Assembleia a pedido de Zema. Os salários do governador, do vice-governador e dos secretários estão congelados desde 2007 e, segundo o chefe do Executivo, o reajuste é necessário "para atrair e manter os mais competentes nos quadros técnicos".

