A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou, na noite de ontem, uma sessão solene em homenagem aos 80 anos das vitórias da Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante a Segunda Guerra Mundial. O evento também marcou a entrega do título de cidadão pernambucano ao capitão Severino Gomes de Souza, potiguar de 101 anos, um dos três pracinhas ainda vivos que atuaram nos campos de batalha na Itália, combatendo o nazi-fascismo do Eixo (formado por Alemanha, Itália e Japão).

A cerimônia, proposta pelo deputado estadual Renato Antunes (PL), teve como objetivo resgatar a memória dos mais de 25 mil brasileiros que integraram a FEB, única tropa da América Latina a atuar em solo europeu durante o conflito. Entre eles, 655 eram pernambucanos. O reconhecimento se estendeu aos feitos decisivos das tropas brasileiras, como as batalhas de Monte Castelo, Montese e Fornovo di Taro, que contribuíram diretamente para a derrota das forças nazifascistas na Europa.

“Muito importante a homenagem ao Capitão Severino, um pracinha vivo, um legítimo herói brasileiro e que ganhou, hoje, o título de cidadão pernambucano. Ele mora em Pernambuco, mas é potiguar. Importante destacar que os pracinhas foram treinados em solo pernambucano, em Aldeia, onde foram preparados para a guerra. A história do Exército Brasileiro está vinculada à Pernambuco”, afirmou.

Homenagem

Durante o evento, o Comandante Militar do Nordeste, General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, também prestou homenagem aos expedicionários.

“As três Forças Armadas estão muito gratas por essa belíssima homenagem da Assembleia Legislativa de Pernambuco, homenagem dirigida aos mais de 25 mil homens e mulheres que integraram a Força Expedicionária Brasileira e que combateram, nos campos da Itália, para reafirmar o compromisso inalienável do Brasil e de suas Forças Armadas com a defesa da democracia, da paz, da segurança e da liberdade do mundo”, disse.

Capitão Severino, que hoje reside no Recife, manifestou gratidão pela homenagem.“Eu estou no ar, estou voando, felicíssimo. Acho que é uma generosidade sem limites que fizeram”, afirmou.

A reunião solene foi presidida pelo deputado estadual Antônio Coelho (União). A mesa de honra foi composta pelo deputado Renato Antunes; o comandante do II COMAR, major brigadeiro do Ar Marcello Lobão Schiavo; o secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rebêlo, que representou o prefeito João Campos (PSB); o vereador Tadeu Calheiros (MDB), representando a Câmara do Recife; o capitão de Corveta Antônio Carlos Morais, representando o Capitão dos Portos, Carlos Frederico Tojal do Vale; a cônsul da Itália no Recife, Maria Salamandra; o comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro; e o consultor jurídico da Advocacia Geral da União (AGU), Luciano Cavalcanti Batista

FEB

A FEB foi composta por 25.334 militares, entre homens e mulheres, que atuaram entre 1944 e 1945, enfrentando duras condições no front italiano, como o inverno rigoroso, minas terrestres e intensa artilharia inimiga. As tropas brasileiras também se destacaram por seu espírito humanitário e disciplina. Entre os integrantes da força, 71 enfermeiras brasileiras também atuaram em hospitais de campanha, prestando atendimento em condições adversas.

Ao final da guerra, 460 brasileiros não retornaram para casa — vítimas das batalhas travadas contra o Eixo. A cerimônia na Alepe buscou justamente reafirmar a importância de resgatar a memória desses combatentes.

Vitória

Na próxima quinta-feira (8), data em que se comemora o Dia da Vitória, o Comando Militar do Nordeste também promoverá uma solenidade no monumento dedicado à Força Expedicionária Brasileira, localizado no Parque 13 de Maio, no centro do Recife. O evento tem como objetivo prestar homenagem aos ex-combatentes brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e marcar os 80 anos do fim do conflito, reunindo autoridades civis e militares, além de familiares dos veteranos da guerra.

