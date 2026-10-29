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POLÍTICA Assessor de Jair Renan Bolsonaro é investigado por agredir primo com garrafadas após vitória de Lula Caso teria acontecido logo após a divulgação do resultado das urnas, no último domingo

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga Gustavo Schiphorst, assessor do vereador e deputado federal eleito Jair Renan Bolsonaro (PL), por agredir um primo após a vitória de Lula nas eleições, no último domingo.

A mãe, o pai e mais um amigo dele também estariam envolvidos no incidente. Segundo o registro de ocorrência que o G1 teve acesso, os agressores teriam arremessado garrafas na vítima. Marcelo Ribeiro Delgado Junior teve ferimentos na cabeça e quebrou um braço. Ele precisou ser levado para o Hospital Governador Celso Ramos.

As duas famílias seriam vizinhas no bairro Vargem Grande, em Balneário Camboriú. O conflito teria começado logo após o anúncio da vitória de Lula, quando garrafas de vidro foram jogadas contra a casa de Marcelo, quase atingindo seu filho. O registro não detalhou se havia comemoração na residência no momento.

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Após o incidente, Marcelo foi até a casa dos agressores pedir que a ação parasse, e teria sido diretamente agredido por Camila Braun Schipthorrst e Michel Schphorrst, mãe e pai de Gustavo e tios de Marcelo. Lucas Ferreira Amorim, identificado como amigo de Gustavo, também estaria envolvido nas agressões, segundo o relato no B.O.

Em nota publicada em suas redes sociais, Gustavo Schiphorst afirmou que os fatos têm sido divulgados "forma unilateral e sem a devida contextualização das circunstâncias envolvidas". Ele afirmou ainda que a exposição dos fatos "vem comprometendo sua segurança e a de seus familiares e que a" atribuição de responsabilidade é prematura".

O vereador e deputado federal eleito Jair Renan também se pronunciou sobre o caso e afirmou que irá averiguar o fato e que discorda de qualquer forma de violência. ele



Íntegra da nota de Jair Renan Bolsonaro

Tomamos conhecimento, por meio da imprensa, sobre episódio ocorrido na noite do último domingo, 25 de outubro, envolvendo assessor lotado em nosso gabinete na Câmara Municipal de Balneário Camboriú.

Cientes dos fatos, averiguamos com o mesmo sobre o ocorrido, e nos foi relatado tratar-se de conflito familiar.

Reafirmamos a nossa discordância sobre qualquer forma de violência, independentemente da sua motivação.

Por fim, considerado o quanto noticiado, aguardaremos a elucidação dos fatos de nossa parte e pelas autoridades competentes, para eventuais providências, sem juízo precipitado e prejudicial contra quem nos prestou bons serviços.

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