BRASIL Assessor de Michele compartilha críticas à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro nas redes sociais André Costa alega que sua posição é a mesma que a do PL e que está 'fechado' com o senador na corrida ao Planalto

O assessor de comunicação da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, o coronel da PM André Costa, compartilhou em suas redes sociais publicações que insinuam críticas à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência.

No início de dezembro, o assessor republicou um post de uma matéria do Metrópoles com o resultado da pesquisa Quaest, que mostrava que 62% dos entrevistados diziam não votar em Flávio, mesmo com a bênção de Bolsonaro.

A informação foi revelada pelo Metrópoles e confirmada pelo Globo.





Print dos republicados do assessor de Michele Bolsonaro — Foto: Reprodução / Redes Sociais

O coronel também repostou trechos de entrevista do pastor Silas Malafaia ao Metrópoles, na qual o líder religioso defendeu o recuo de Flávio e a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos).





Segundo o Metrópoles, também no começo de dezembro, André chegou a classificar a notícia, de que o senador havia sido escolhido como candidato de Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026, como "ridícula".

"Pergunte se alguém ouviu a voz de Bolsonaro. Pergunte se alguém leu uma carta de Bolsonaro. Esquece! Michelle não fala com a imprensa para dar esse tipo de informação. Ridícula essa matéria", escreveu.

Ao Metrópoles, o coronel negou que seria contrário à candidatura do filho do ex-presidente e afirmou que sua posição é a mesma do PL. Sobre as postagens, o assessor alegou que o compartilhamento não é intencional.

"Minha posição em relação à candidatura do senador Flávio Bolsonaro é a mesma do partido. Estou fechado com ele. Nem me lembro desses posts aos quais você se refere. Quando recebo mensagens de perfis que eu sigo, em especial perfis de direita, tenho por costume curtir e repostar todas as postagens para ajudar no engajamento desses perfis e, muitas vezes, nem presto atenção no conteúdo. Se houve essas repostagens, o conteúdo passou despercebido", disse ao Metrópoles.

