corrupção

Assessor do PL afirmou que Sóstenes estaria 'pagando por fora' contrato de aluguel de veículo

Líder do partido e Carlos Jordy foram alvo de operação

Deputado Sóstenes Cavalcante Deputado Sóstenes Cavalcante  - Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Um assessor do PL afirmou, em conversas descobertas pela Polícia Federal (PF), que o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) estaria fazendo pagamentos "por fora". O diálogo ajudou a embasar a operação desta sexta-feira que teve Sóstenes e o também deputado Carlos Jordy (PL-RJ) como alvos, pela suspeita de desvios de cota parlamentar. 

A PF usou conversas entre Adailton Oliveira Santos, que trabalha na liderança do PL, comandada por Sóstenes, e Itamar de Souza Santana, que atua no gabinete de Jordy. Os dois falavam sobre contratos de locação de carros. 

"Entre os dias 27/02/2024 e 13/03/2024, a dupla volta a discutir o novo contrato de locação. Adailton sugere o valor de R$ 2.200,00 e indica que Sóstenes continuaria 'pagando por fora'", afirma a PF.

Antes, Santana também havia afirmado que o "deputado" faria pagamentos "por fora". "Segunda feira o deputado vai vir segunda, aí eu vou ver com ele pra pagar o outro por fora, tá bom?", afirmou.

De de acordo com a PF, também há "indícios consistentes" de que um carro alugado por Sóstenes no Rio de Janeiro estava sendo utilizado, na verdade, pela sua filha.

"No diálogo mantido com o Deputado Federal Sóstenes Cavalcante, foram identificadas informações relevantes relativas a contratos de locação de veículos, com indícios consistentes de que o automóvel alugado no Rio de Janeiro estaria sendo utilizado por sua filha", diz a representação da corporação.

