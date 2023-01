A- A+

atos golpistas Assessor preso por financiar atos golpistas pedia intervenção federal em QG durante expediente Carlos Victor de Carvalho era servidor do gabinete do deputado estadual Felippe Poubel (PL) na Alerj; Bolsonarista foi exonerado na quinta-feira, quando foi detido pela PF

Preso na última quinta-feira por financiar transporte que levou golpistas até Brasília nos atos terroristas do dia 8, o ex-assessor parlamentar do deputado estadual do Rio Felippe Poubel (PL) gravou vídeos na porta do Quartel General do Exército em Campos dos Goytacazes durante o expediente na Alerj. Carlos Victor Carvalho, de 34 anos, esteve lotado no gabinete do bolsonarista entre junho de 2022 e semana passada, quando foi exonerado no mesmo dia em que foi detido pela Polícia Federal. Em vídeos compartilhados em seu perfil do Facebook, ele mostra a movimentação em atos antidemocráticos que ocorreram no Norte Fluminense entre os dias 1 e 3 de novembro.

Nos primeiros registros obtidos pelo GLOBO, o líder bolsonarista convoca apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para comparecerem a uma manifestação no Exército de Guarus que ocorreu no dia 2, feriado de Finados. Nas imagens, Carlos Victor pedia por intervenção federal por não aceitar a vitória democrática do presidente Lula (PT) nas urnas. O vídeo foi publicado entre 10h e 15h de uma terça-feira, horário em que a Alerj estava em funcionamento.

Na manhã seguinte, um feriado, ele discursou novamente:

"Chega de andar nas quatro linhas, agora é hora da verdade. É hora de lutar pelo Brasil. Vem você para rua lutar pela sua família, pela sua liberdade", disse enquanto era ovacionado por outros manifestantes. Naquela quarta-feira, ele compartilhou via Facebook ao menos três mensagens em atos antidemocráticos.

O movimento continuou ao longo da quinta-feira, outro dia de expediente. Às 13h30, ele divulgou registros de bolsonaristas cantando o hino nacional em frente ao QG. Horas depois, às 16h, um novo vídeo da movimentação.

A assessoria do deputado Felippe Poubel foi questionada pelo GLOBO, mas não respondeu até a data desta publicação. A reportagem será atualizada em caso de retorno.

Líder bolsonarista

Apontado como um dos financiadores dos atos terroristas que culminaram na depredação da sede dos três Poderes, o ex-assessor parlamentar Campos Carlos Victor Carvalho também administrava perfis de apoio ao ex-presidente nas redes sociais e foi candidato a vereador nas eleições de 2020, quando concorreu tentou, sem sucesso, uma vaga na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Na semana passada, o fundador do Associação Direita Campos ficou três dias foragido após se tornar alvo da operação Ulysses decretada pela PF na última segunda-feira.

Na manhã de 19/01, policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes prenderam o terceiro alvo da operação. O homem foi encontrado em uma pousada no município de Guaçuí, no Espírito Santo. Com isso, os três mandados de prisão foram cumpridos de forma efetiva, informou a PF, em nota.

Também na quinta-feira, ele foi exonerado do cargo na Alerj, pelo qual recebia um salário líquido de R$ 5.588,30. Além do ex-assessor, a PF também prendeu outros dois suspeitos de financiarem os atos do dia 8: o subtenente Roberto Henrique de Souza Júnior e a doceira Elizângela Cunha Pimentel Braga.

Apoiador de Daciolo e doceira tiktoker

Presos na Operação Ulysses, o subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, de 52 anos, e a doceira Elizângela Cunha Pimentel Braga, de 48 anos, são alvos da mesma investigação. Júnior foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018, enquanto Elizângela é doceira e faz vídeos a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tiktok.

Lotado em Guarus, no Norte Fluminense, o bombeiro disputou o pleito pelo Patriota, partido ligado à base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sob a alcunha de "Júnior Bombeiro" e obteve 1.260 votos. Em agosto do ano passado, ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por mau uso do fundo partidário. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, o então candidato não prestou suas contas de campanha, motivo pelo qual foi obrigado a devolver R$ 4 mil.

Em 2011, o subtenente chegou a ser preso por participar de uma manifestação liderada por Cabo Daciolo. Na ocasião, o então 1° sargento e seus 429 colegas quebraram 12 viaturas e os portões do Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) enquanto pediam melhores salários. Júnior tem 33 anos de corporação.

Veja também

FORÇAS ARMADAS Lula sobre novo comandante do Exército: "Ele pensa exatamente como o que tenho falado sobre as Forças"