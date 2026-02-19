A- A+

BRASIL Assim como Niterói com Lula, escola que homenageou Alckmin e Serra também foi rebaixada; relembre Vereadores petistas acionaram a justiça na época e criticaram utilização de dinheiro público para 'campanha e promoção pessoal' meses antes de corrida à reeleição de Lula

Vinte anos antes da polêmica sobre o enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que levou este ano à Marquês de Sapucaí a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outra homenagem carnavalesca a pré-candidatos às eleições mobilizou a política e a justiça nacionais.



Em 2006, a agremiação paulista Leandro de Itaquera incluiu na apresentação uma alegoria com bonecos de Geraldo Alckmin e José Serra, ambos à época do PSDB — e gerou revolta do PT.

Nos dois casos, de Niterói e Itaquera, a escola de samba terminou o carnaval rebaixada.

O caso foi publicado pelo Metrópoles e confirmado pelo Globo. Em outubro de 2006, Lula seria candidato à reeleição ao Planalto. Dois tucanos, o governador Alckmin (hoje no PSB e vice do petista) e o então prefeito da capital despontavam entre os cotados para enfrentá-lo nas urnas.







Meses antes do pleito, a Leandro de Itaquera levou para o Sambódromo do Anhembi um enredo sobre "festas e tradições paulistas sobre as águas de um novo Tietê", com alusões a festividades locais — parada gay e carnaval — e às obras de rebaixamento da calha do rio, uma das bandeiras do PSDB em São Paulo.

Um dos carros alegóricos do desfile mostrava bonecos gigantes de Alckmin e Serra, um busto do ex-governador Mário Covas e, na dianteira, um tucano. Veja no vídeo abaixo, a partir de 49:50.

Vereadores paulistanos do PT entraram, à época, com ação popular na Justiça de São Paulo para impedir que a escola de samba desfilasse com a homenagem a Alckmin e Serra. A bancada do PT na Câmara Municipal protocolou um requerimento para apurar quanto de dinheiro público a agremiação havia recebido, e o partido ainda buscou a justiça por uma suposta infração à legislação eleitoral.

— Isso é utilização de dinheiro público para campanha e promoção pessoal — afirmou, na ocasião, o líder da bancada do PT na Câmara Municipal, vereador Arselino Tatto.

O PT dizia abertamente que o objetivo era conseguir uma liminar que impedisse a entrada do carro alegórico na avenida. Apesar das reclamações, o desfile foi mantido. Lula foi reeleito, contra Geraldo Alckmin, e Serra elegeu-se governador de São Paulo.

A Leandro de Itaquera ainda hoje é comandada por Leandro Alves Martins, que havia sido candidato a vereador pelo PSDB em 2004 — ele não foi eleito.

Homenagem a Lula

Parlamentares da oposição ironizaram o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. Também prometeram ir à Justiça sob alegação de ilícito eleitoral e intolerância religiosa, por uma ala que retratava evangélicos "em conserva".

Um dia após o desfile, a agremiação disse, em nota, ter sofrido perseguições durante o processo de preparação para o carnaval devido ao enredo escolhido. Especialistas ouvidos pelo Globo divergem sobre a ocorrência de ilicitude na Sapucaí.

Estreante no Grupo Especial em 2026, a Acadêmicos de Niterói desfilou com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A agremiação contou a trajetória de Lula desde a infância em Garanhuns (PE), passando pela migração para São Paulo, a atuação como metalúrgico e líder sindical, até os mandatos como presidente da República.

Antes do desfile, a Justiça Federal rejeitou ações protocoladas por parlamentares da oposição por propaganda eleitoral antecipada. Opositores ajuizaram a ação popular contra o repasse de R$ 1 milhão para escola niteroiense, alegando que o recurso pode ser usado para enaltecer Lula e projetar uma imagem positiva do petista, pré-candidato à reeleição.

A Liesa afirmou em nota que, no mérito do Termo de Cooperação Técnica com a Embratur e a interveniência do Ministério da Cultura, o instrumento previa a destinação igualitária de R$ 1 milhão para cada uma das 12 agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

A liga também informou que, em 2025, o apoio do governo federal à realização do Desfile das Escolas de Samba foi realizado via Ministério do Turismo (MTur) no mesmo valor de R$ 12 milhões, e também foi distribuído pela Liesa de forma equânime a todas as escolas de samba do Grupo Especial.

