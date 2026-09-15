Assista ao vivo: julgamento histórico do STF decide se investiga Moraes por mensagens com Vorcaro
Corte pode abrir investigação contra ministro pela primeira vez
O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta terça-feira (15) se abre investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta troca de mensagens com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Caso seja aberta a apuração, será a primeira vez que um ministro do Supremo será julgado pela própria Corte.
O presidente do STF, Edson Fachin, preside a sessão. Assista ao vivo:
Após a abertura dos trabalhos, de acordo com o STF, será feita a leitura e a aprovação da ata da sessão anterior, seguida da saudação de praxe aos ministros.
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Na sequência, será realizado o pregão do processo. O relator fará a leitura do relatório e a delimitação do objeto do julgamento.
Depois, será facultada a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), além de eventuais sustentações orais.
Encerradas as manifestações, o relator apresentará seu voto. Em seguida, votarão os demais ministros, na ordem regimental.
Ao final do julgamento, o presidente proclamará o resultado.