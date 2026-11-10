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Brasil Associação de delegados da PF repudia afastamento de servidores ADPF classificou como 'grave' a reestruturação na corporação

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) classificou como “grave” o afastamento de dois delegados que atuavam na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (PF).

Em nota divulgada nesta terça-feira, a entidade repudiou a decisão, tomada após a conclusão de relatórios destinados a identificar menções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nas investigações do Banco Master, e afirmou que o episódio abre um precedente preocupante para a autonomia dos investigadores.

A associação também considerou insuficientes as explicações apresentadas pela direção da PF e criticou a determinação de refazer os documentos produzidos pelos delegados.

A associação afirmou que não questiona a prerrogativa da direção da PF de substituir ocupantes de cargos de chefia, mas ressaltou que eventuais divergências jurídicas não podem justificar afastamentos.

“Não compete ao diretor-geral da Polícia Federal interferir no conteúdo ou determinar a reformulação de documentos produzidos no exercício da atividade de polícia judiciária”, afirmou a entidade. Segundo a ADPF, a condução das investigações deve respeitar a autonomia técnico-jurídica dos delegados responsáveis pelos procedimentos.

A entidade também fez críticas à gestão do diretor-geral Andrei Rodrigues, apontando uma postura recorrente de desrespeito à autonomia dos investigadores. Na avaliação da associação, o episódio evidencia “uma postura recorrente da atual direção da Polícia Federal, marcada por atos que contrariam princípios historicamente observados pela instituição”.

A ADPF defendeu ainda mudanças nas regras de escolha do diretor-geral, com a adoção de lista tríplice formada por eleição direta entre os delegados e mandato fixo, não coincidente com o presidencial.

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