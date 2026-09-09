Associação de procuradores pede "moderação e apego à legalidade" diante da escalada da crise no STF
Entidade de classe que elabora a lista tríplice de indicação ao cargo de procurador-geral da República diz que tensão que assola Supremo é de "rara intensidade"
A Associação Nacional dos Procuradores da República, entidade de classe que elabora a lista tríplice de indicação ao cargo de procurador-geral da República, defendeu que as autoridades envolvidas na crise instalada no Supremo Tribunal Federal atuem "com moderação e apego à legalidade".
A associação diz que a tensão que assola a Corte - e resvala na Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República - é de "rara intensidade".
De outro lado, pondera que as instituições têm "mecanismos próprios para superar crises e divergências".
Leia também
• Tarcísio: STF está 'batendo cabeça' e não está conseguindo garantir segurança jurídica
• Ministros cobram de Fachin intervenção após nova escalada da crise no STF
• Lula defende "quebra completa do sigilo de investigações" do caso Master em meio à crise no STF
A defesa consta de nota divulgada pela Diretoria da ANPR nesta quarta-feira, horas depois de um novo capítulo da crise no STF.
Nesta manhã, o ministro Flávio Dino reverteu o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, que havia sido determinado por André Mendonça.
Como mostrou o Globo, ministros de ambas as alas da Corte máxima cobraram um posicionamento do presidente do STF, Edson Fachin, ante a escalada de tensão do Tribunal.
Em meio às pressões, Fachin chegou até a cancelar a sessão plenária do STF desta tarde.
Em nota, a associação de procuradores diz que a "solidez das instituições brasileiras precisa ser construída e preservada pela conduta de cada um de seus agentes".
"As instituições devem sempre prevalecer, e preservar sua autoridade é preservar a própria capacidade do Estado de proteger direitos e garantir a ordem democrática", sustentou a ANPR. Além disso, a entidade sustentou que a democracia já demonstrou, em "momentos de tensão", a capacidade de "autocorreção pelas vias institucionais".
A crise no STF foi aberta com a divulgação, por Mendonça, de relatório da Polícia Federal que identificou Moraes como interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em mensagens.
Em seguida, Moraes cobrou relatórios de inteligência da PF que citassem ministros e atribuiu ao colega suposta imparcialidade na condução das investigações da Compliance Zero (caso Master) e Sem Desconto (fraudes ao INSS). Ambos os casos foram remetidos ao gabinete de Fachin, que deu prazo para que todos os envolvidos se manifestem.
A expectativa é a de que haja um debate em plenário sobre as acusações.