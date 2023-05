A- A+

Nota Associação dos Magistrados repudia críticas de Deltan Dallagnol a ministro do TSE: "Inaceitáveis" Deputado disse que relator do processo que resultou em sua cassação, "entregou sua cabeça" em troca da "perspectiva de fortalecer a candidatura ao STF"

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) repudiou nessa quinta-feira (25) as críticas do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) sobre o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, feitas em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Em nota, a AMB afirmou que as declarações são "inaceitáveis e contrariam frontalmente a legislação". De acordo com a associação, há "recursos processuais adequados para aqueles que desejem contestar decisões dos tribunais". A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) também repudiou as falas do ex-procurador geral da República.

O pronunciamento diz respeito a uma declaração do deputado cassado. Durante entrevista, Dallagnol afirmou que os magistrados do TSE combinaram nos bastidores a decisão de retirar seu mandato e disse que Benedito Gonçalves, relator do processo, "entregou sua cabeça" em troca da "perspectiva de fortalecer a candidatura ao Supremo".

Como antecipou o colunista Lauro Jardim, o ministro irá processar o parlamentar.

Na semana passada, Dallagnol teve seu mandato cassado com base na Lei da Ficha Limpa. O entendimento dos ministros foi de que o ex-procurador deixou o Ministério Público para escapar de possíveis punições em processos administrativos.

