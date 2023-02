Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) discute nesta sexta (10) candidato consensual

A- A+

BRASÍLIA - Faltando apenas 18 dias para a eleição de renovação do comando da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), os prefeitos associados à instituição desconhecem os candidatos à sucessão do presidente José Patriota (PSB), ex-prefeito de Afogados da Ingazeira. Em encontro, hoje, com dois nomes ventilados – o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), e a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), esse mistério deve chegar ao fim.

Rodrigo estará frente a frente com Márcia, num encontro mediado pelo próprio Patriota, defensor da tese da candidatura consensual. Mesmo que os gestores de Caruaru e Serra cheguem a um entendimento, provavelmente essa unidade pode ser quebrada. Ontem, o prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia (SD), procurou prefeitos para pedir apoio e comunicar que também será candidato.

Marcelo é irmão de Gustavo Gouveia, eleito recentemente primeiro-secretário da Assembleia Legislativa sem disputa. No primeiro turno na eleição para governador, ano passado, os irmãos Gouveia subiram no palanque de Marília Arraes. Aliás, Marcelo foi um dos coordenadores, mas no segundo turno abandonou a candidata que jurou fidelidade, apoiando a tucana Raquel Lyra.

Desde que colocou seu nome como alternativa, por sugestão de José Patriota, o prefeito de Caruaru tem praticado o discurso da unidade. Em conversa com Márcia no início desta semana, Rodrigo Pinheiro admitiu abrir mão da disputa, caso o nome da prefeita de Serra Talhada seja capaz de unir todos os prefeitos associados.

A entrada no páreo de Márcia, segundo os próprios prefeitos, teria sido por orientação da governadora Raquel Lyra, que nega, afirmando que se não interferiu na eleição da Mesa Diretora da Assembleia também não seria justo e politicamente correto interferir num assunto que diz respeito e cabe ser decidido pelos 184 prefeitos associados.

José Patriota confessou a interlocutores que vai trabalhar até o fim para tentar unir Rodrigo e Márcia numa só chapa. O prefeito de Caruaru, em campanha há mais de 15 dias, já avançou mais do que a gestora de Serra, chegando a escolher o prefeito de Vertentes, Romero Leal (PSDB), como candidato a vice. Já Márcia, que em nenhum momento se movimentou como pré-candidata, disse à Folha que só decide hoje a sua posição em relação à eleição na Amupe.

