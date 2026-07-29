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Ataques Associação repudia ataques de Paulo Figueiredo a jornalistas: 'Grave incitação ao ódio' Abert defende ser 'inadmissível que profissionais da comunicação sejam alvo de discursos que buscam estimular a violência em razão do exercício de sua atividade'

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) repudiou nesta quarta-feira os ataques proferidos pelo blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo contra jornalistas e veículos de comunicação, em “especial as declarações de conteúdo misógino” dirigidas à colunista do GLOBO Miriam Leitão. Figueiredo realizou uma série de xingamentos durante transmissão ao vivo nesta semana.

“As ofensas ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configuram grave incitação ao ódio e à intimidação de jornalistas”, diz a associação em nota.

A Abert defende ser “inadmissível que profissionais da comunicação sejam alvo de discursos que buscam constrangê-los, desqualificá-los e estimular a violência em razão do exercício de sua atividade”.

Segundo a associação, ataques dessa natureza “representam uma afronta à liberdade de imprensa, à dignidade da pessoa humana e ao direito da sociedade de receber informação livre, plural e independente”. Também afirma esperar que as autoridades competentes “adotem as medidas cabíveis para a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos”.

“A entidade reafirma seu compromisso permanente com a defesa da liberdade de expressão, do livre exercício do jornalismo e da integridade de todos os profissionais da comunicação”, conclui.

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