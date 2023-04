"Assumo com equilíbrio, firmeza e compromisso de sempre", diz Cappelli ao anunciar comando interino

A- A+

O novo responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, afirmou nesta quarta-feira (19) que conduzirá com "equilíbrio, firmeza e compromisso" o trabalho à frente do órgão. Cappelli assumirá interinamente o cargo após a demissão do ministro Gonçalves Dias.

Nesta quarta-feira, a "CNN" divulgou imagens do Palácio do Planalto na qual Dias aparece dentro do prédio no dia 8 de janeiro durante os ataques golpistas. As imagens geraram uma crise que culminou no afastamento do ministro.

" Por determinação do presidente @LulaOficial , assumo interinamente o GSI com equilíbrio, firmeza e o compromisso de sempre com o Brasil", escreveu Cappelli no Twitter.

Quem é Cappelli

Cappelli é jornalista e especialista em administração pública e já ocupou diversos cargos nos três níveis de governo, além de ter sido presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Quando Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, assumiu o governo do Maranhão, em 2015, Cappelli foi nomeado secretário representação da administração estadual em Brasília. Em 2021, passou a ser secretário de Comunicação, cargo que ocupou até dezembro.

Cappelli foi filiado durante mais de 20 anos ao PCdoB, mas anunciou a desfiliação do partido em 2021, quando Dino também deixou o partido.

Veja também

Supremo Tribunal Federal STF tem 5x0 para tornar réus 100 acusados de atos golpistas