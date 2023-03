A- A+

atos antidemocráticos "Assustador", diz Moraes ao relatar encontro com presos pelos atos de 8 de janeiro Ministro do STF e presidente do TSE se mostrou surpreso com alienação de algumas pessoas, e reforçou a necessidade de uma nova regulamentação para as redes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes contou nesta sexta-feira (31), em palestra na Fundação FHC, as histórias relatadas nas visitas aos presos por envolvimentos nos atos de 8 de janeiro na , que demonstram a "alienação" de alguns. Entre os casos está o de uma pessoa que afirmou ter sido encontrada embaixo da cadeira do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por um "pedido de Deus".

Eu fui no presídio com a ministra Rosa (Weber). Há várias pessoas alienadas, que acham que não fizeram nada, que era liberdade de manifestação. Uma delas chegou a dizer que estava passando por perto, viu (a depredação) e aí ela ia orar e Deus disse para ela se refugiar embaixo da mesa do presidente do Senado. Só por causa disso ela entrou. É um negócio assustador, afirmou o ministro.

Moraes ainda disse que não é possível subestimar de novo os ataques à democracia e defendeu a responsabilização das redes sociais.

(As redes sociais) foram instrumentalizadas e se permitiram instrumentalizar dia 8 de janeiro. Não podemos deixar que isso passe sem pactuar novamente qual o grau de responsabilidade (delas). Para mim, toda regulamentação tem que ser baseada em uma única regra: o que vale no mundo real vale no virtual, afirmou o ministro.

