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Política Astronauta Marcos Pontes se coloca à disposição para ser vice de Flávio Bolsonaro O senador Flávio Bolsonaro teve sua candidatura à Presidência homologada no último sábado, 25

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) afirmou no último domingo, 26, que ficou honrado ao saber da possibilidade de concorrer à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em 2026.

"Eu, obviamente, reúno uma experiência de vida, tanto vida pessoal quanto profissional, bastante ampla, que com certeza eu tenho os requisitos necessários para cumprir essa missão com louvor", disse o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

No conteúdo, o senador reage a uma notícia do jornal Valor Econômico cuja manchete diz: "Diante da indefinição, Marcos Pontes é cogitado para vice de Flávio".

O senador Flávio Bolsonaro teve sua candidatura à Presidência homologada no último sábado, 25, durante convenção nacional do PL. O candidato, porém, ainda não tem um nome para compor a chapa como vice. A preferência era que uma mulher ocupasse o posto.

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