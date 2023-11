A- A+

SÃO PAULO Astronauta Marcos Pontes usa cota parlamentar do Senado para bancar jantar em restaurante de SP Senador usou R$ 841 de cota para pagar jantar de R$ 1 mil em um restaurante Outback

Senador em seu primeiro mandato, o astronauta Marcos Pontes (PL-SP) usou recursos da cota parlamentar para pagar um jantar de R$ 1 mil em um restaurante de São Paulo numa sexta-feira à noite. Após a refeição, em uma unidade do Outback em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, o político foi reembolsado em R$ 841 com dinheiro público.

Os gastos do astronauta foram revelados pelo site Metrópoles e confirmados pelo O Globo. A nota fiscal apresentada por Marcos Pontes mostra o horário que a conta foi paga, às 21h12 do dia 15 de setembro.

O cardápio da noite incluiu cinco entradas de pães australianos, uma porção de batata frita e duas costelas suínas com molho barbecue. Entre as bebidas, foram consumidos um chopp, três drinks com cachaça, quatro refrigerantes, cinco sucos de maracujá, um de limão e dois chás de limão.

Essa, contudo, não foi a primeira vez que o senador pede reembolso por refeições acima de R$ 1 mil. Ele já apresentou notas de outros quatro almoços e jantares que superaram esse valor.

O restaurante Rancho Português, em São Paulo, está entre os favoritos do senador. Lá, ele costuma pedir um prato de bacalhau que custa R$ 371. No dia 13 de maio, em um sábado, um almoço do senador custou R$ 1.950, dos quais R$ 1.750 foram reembolsados pelos cofres públicos.

Em Brasília, o Senado pagou um jantar de R$ 1.437 de Marcos Pontes na churrascaria Steak Bull. A nota fiscal detalha o pagamento de 15 buffets de R$ 87 e outros R$ 132 em despesas no restaurante.

A cota parlamentar é uma quantia de dinheiro que senadores e deputados federais têm direito para cobrir despesas relacionadas ao mandato, como alimentação, transporte, hospedagem, material de escritório e comunicação. O pagamento é feito através de reembolsos, o parlamentar gasta o dinheiro e depois apresenta a nota fiscal para a Casa.

O Globo procurou Marcos Pontes por meio de sua assessoria, mas não houve retorno.

Veja também

SÃO PAULO Datena entrega carta de desfiliação ao PDT após convite de Tabata para chapa à Prefeitura de São Paulo