Lira X Padilha Ataque de Lira a Padilha compromete a liturgia do cargo e 'ofende harmonia' entre os Poderes, diz PT Partido dos Trabalhadores publicou texto em defesa do ministro das Relações Institucionais após ser chamado de "incompetente" pelo presidente da Câmara

O Partido dos Trabalhadores divulgou nesta sexta-feira nota de solidariedade ao ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, após as declarações do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) sobre o ministro. Lira subiu o tom e chamou Padilha de "incompetente" e "desafeto pessoal".

Para o partido, ao atacar o ministro de Lula desta maneira, o parlamentar "compromete a liturgia do cargo" de presidente da Câmara e "ofende a harmonia" entre os Poderes da República. "O Brasil precisa de relações republicanas saudáveis para superar o atual estágio de beligerância provocado por atitudes que desafiam a convivência política e social", afirma o PT no comunicado.

Lira deu a declaração ontem em um evento no Paraná. A fala ocorreu enquanto o parlamentar respondia sobre a votação no plenário da Casa que manteve preso o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Em uma agenda no Rio de Janeiro, Padilha rebateu dizendo que não iria "descer ao nível" do deputado, além de não guardar rancor do político. Lira e Padilha estão rompidos o fim de 2023.

Após as declarações de Lira, a presidente do PT Gleisi Hoffmann fez uma publicação na rede X (antigo Twitter) com elogios a Padilha. "Pela competência e capacidade o ministro Padilha já serviu ao Brasil em inúmeras oportunidades, sempre dedicado a missão confiada. Solidariedade companheiro. Estamos juntos!", disse a deputada.

Mais cedo, o ministro Paulo Pimenta, chefe da comunicação do governo, minimizou a crise e chamou de “desencontro de palavras” as críticas de Lira.

Leia a íntegra da nota

O Partido dos Trabalhadores manifesta irrestrita solidariedade ao companheiro Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, do governo Lula.

É inegável a competência e a capacidade do ministro Alexandre Padilha, tanto no atual governo quanto nas inúmeras oportunidades em que serviu aos interesses do povo brasileiro.

Ao atacar o ministro Alexandre Padilha, o deputado Arthur Lira compromete a liturgia do cargo de presidente da Câmara Federal e ofende a harmonia entre os Poderes da República.

O Brasil precisa de relações republicanas saudáveis para superar o atual estágio de beligerância provocado por atitudes que desafiam a convivência política e social.

O governo do presidente Lula, eleito com 60,3 milhões de votos, tem o compromisso de unir a sociedade para reconstruir o país e promover o desenvolvimento.

O PT reafirma seu apoio ao ministro Alexandre Padilha, repudia ataques que agridem a democracia e convoca as lideranças do país a colocarem os interesses do Brasil em primeiro lugar.

