Ataques a Moraes: imagens de câmeras de aeroporto chegam ao Brasil nesta semana

As imagens das câmeras segurança que mostram uma confusão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), devem chegar ao Brasil nesta semana. O caso ocorreu no do aeroporto internacional de Roma no dia 14.

A unidade da Polícia Federal (PF) em Roma recebeu na quinta-feira as imagens. Na sexta-feira, a Autoridade Central italiana — órgão responsável pela cooperação internacional — solicitou à Justiça que os arquivos possam ser utilizados na investigação.

Segundo o colunista do Globo Lauro Jardim, as gravações mostram que o empresário Roberto Mantovani Filho deu um tapa em Alexandre Barci de Moraes, de 27 anos, filho do ministro. Além dele, são suspeitos de calúnia, injúria, desacato e perseguição ainda sua mulher, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta. Todos negam os crimes.



Em representação à PF para apuração do episódio, Moraes relatou que estava na área de embarque do aeroporto por volta das 19h quando Andréia Munarão se aproximou e deu início aos xingamentos. Em seguida, Roberto Mantovani Filho "passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada".

Em depoimento à PF na semana passada, Mantovani negou a agressão. Segundo sua defesa, o empresário admitiu ter agido para "afastá-lo" de sua esposa, como uma maneira de defendê-la de "ofensas pesadas".

