Ataques da Rússia a outros países são para enfraquecer defesa ucraniana, diz Zelenskyy

Segundo o presidente, Itália pode ser o próximo alvo

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tem reunião com EUA e países europeus na segunda (18)O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tem reunião com EUA e países europeus na segunda (18) - Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou hoje, 27, em seu perfil no X que os recentes ataques da Rússia contra países europeus estão testando a capacidade de defesa europeia. Segundo o presidente Zelenskyy, o objetivo é reduzir o apoio que a Ucrânia vem recebendo de seus aliados.

Em sua postagem, ele afirma que 92 drones, que estavam indo em direção à Polônia, foram interceptados no território ucraniano, enquanto 19 atingiram o espaço aéreo do país. Ele também afirmou que a Itália pode ser o próximo alvo.

• Zelensky critica reação "fraca" da Otan e diz que países têm medo da resposta da Rússia

• Autoridades russas devem parar a guerra ou procurar 'abrigos antiaéreos', diz Zelensky

• Lula encontra Zelensky e diz que não há "saída militar" para guerra



Para o presidente ucraniano, o objetivo é fazer com que os países deixem de transferir seus sistemas de defesa aérea para a Ucrânia e os mantenham em seus próprios territórios.

