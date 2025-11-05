A- A+

BRASIL Até a terça, 11, será votado projeto que eleva taxação de bets e sobre fintechs, diz Renan Segundo ele, o relator, Eduardo Braga (MDB-AL), pediu mais tempo para analisar o conteúdo

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), reafirmou a intenção de votar na próxima terça-feira, 11, o Projeto de Lei (PL) 5.473/2025, que dobra a tributação de bets e eleva a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para fintechs. Renan é o autor do projeto.

Segundo ele, o relator, Eduardo Braga (MDB-AL), pediu mais tempo para analisar o conteúdo. Há também o prazo que deve ser cumprido para senadores apresentarem emendas. Braga estima que o projeto renderá uma arrecadação de R$ 18 bilhões até 2028.





Durante sessão da CAE, senadores pediram que Renan inclua nesse projeto mudanças pretendidas no Projeto de Lei 1.087/2025, que aumenta a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.



