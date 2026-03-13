A- A+

goiás "Até hoje não consigo acreditar", diz mãe de meninos mortos pelo pai, secretário de Itumbiara Caso é tratado como dois homicídios consumados

Um mês após ter os filhos assassinados pelo pai deles, Sarah Araújo falou sobre o sentimento de perda em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e no Tocantins Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8 anos, foram mortos em 11 de fevereiro pelo pai dos dois, Thales Machado, de 40 anos, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, que também tirou a própria vida.

"Até hoje não consigo acreditar. É muito difícil de olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi", disse Sarah à TV.

Na entrevista, ela agradeceu por ter recebido um buquê de rosas brancas de um grupo de 300 mulheres de todo o Brasil. As flores foram entregues na casa do prefeito Dione Araújo, pai de Sarah, pela coordenadora da Casa da Mulher de Itumbiara.

"Quero agradecer a todas elas. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas", disse.

Relembre o caso

Thales Machado atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. Miguel foi socorrido, mas morreu durante a madrugada. Já Benício foi internado na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara em estado gravíssimo e faleceu dois dias depois. Thales foi encontrado já morto.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, o caso é tratado como dois homicídios consumados, seguidos de autoextermínio. A corporação afirma que não há evidências de participação de terceiros no crime.

Nas redes sociais, horas antes do episódio, Machado havia feito uma publicação declarando amor pelos filhos. "Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito", escreveu na legenda de um vídeo.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

