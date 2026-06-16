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sanções 'Até hoje não fui citado', diz Eduardo Bolsonaro após condenação no STF por sanções Em nota, ex-deputado federal afirma que o processo não seguiu o devido processo legal e que a sentença é nula

Condenado nesta terça-feira pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por articular junto ao governo americano sanções contra autoridades brasileiras, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou nas suas redes sociais uma nota. No texto, ele afirma que o processo não seguiu o devido processo legal e que a sentença é nula.

"Reitero: até hoje não fui citado na forma da lei. Sigo aguardando notificação regular, por carta rogatória, em local certo e sabido. Esse mesmo instrumento foi expedido a outro acusado no processo, mas a mim nunca foi cumprido. Se o meio existe e a própria Corte o reconhece, por que não a mim?", escreveu Eduardo, que diz ter tomado conhecimento da condenação pela imprensa.

O ex-parlamentar voltou a criticar Moraes por ser "vítima e juiz do mesmo caso" e disse que o Brasil "passa vergonha internacional de forma recorrente".

"Qualquer sentença sem respeito ao devido processo legal é nula, e, depois de tantas derrotas internacionais, até Moraes sabe disso. Por isso o real objetivo deste julgamento sem pé nem cabeça é apenas um: tirar meu nome das eleições", acrescenta Eduardo, sugerindo que retornará ao país caso o irmão, o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, vença o pleito deste ano.

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