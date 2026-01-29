A- A+

BRASIL Atingida por raio em ato de Nikolas, advogada de "Débora do batom" diz estar com o rosto paralisado Descarga elétrica ocorreu sob forte chuva em Brasília no último dia da caminhada promovida pelo parlamentar

Advogada de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF), Tanieli Telles foi uma das pessoas atingidas por uma descarga elétrica, no domingo, durante o ato bolsonarista promovido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL).



A defensora de Débora Santos — a "Débora do Batom", responsável pela pichação de "perdeu Mané" na estátua "A Justiça" — afirma que a exposição ao raio a deixou com parte do rosto paralisado e um atraso cognitivo.

O relato foi concedido ao Estadão e publicado nas redes sociais de Tanieli. A advogada contou como foi o momento em que sentiu efeitos do raio enquanto se reunia com outros apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em Brasília.

— Eu senti uma dor muito forte no meu ombro direito e voei para longe. Achei que era um tiro — disse ela, que relatou ter sentido formigamentos nos braços e no rosto, fraqueza e a sensação da língua queimada nos dias seguintes.

Tanieli contou que, no momento, está com dificuldade para articular a fala e destacou a intenção de se consultar com um neurologista "em breve".





— Eu estou com um certo atraso para falar. Normalmente estou ligada no 220 volts. Então, às vezes vou falar alguma coisa, eu fico parando, pensando... É como se fosse uma dificuldade cognitiva mesmo, né? — afirmou.

O incidente ocorreu na tarde de domingo (25), sob forte chuva, enquanto manifestantes aguardavam a chegada da passeata em ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo estava reunido nas proximidades do Memorial JK, no Eixo Monumental, área central da capital federal. O ato marcou o encerramento de uma caminhada de apoiadores de Bolsonaro do interior de Minas Gerais até a capital federal e foi impactado pelas condições climáticas adversas, com chuva intensa no momento da ocorrência.

A advogada afirmou que, antes da descarga elétrica, os manifestantes estavam "encostados uns nos outros por causa do frio, com os pés afundados na água". Pelas redes sociais, Tanieli ressaltou que o caso foi "um efeito da natureza" e que assumiu o risco ao participar do ato.

"Assumimos todo e qualquer risco quando entendemos o nosso propósito, quando entendemos que o preço pela liberdade é maior que nossa própria vida!", escreveu ela, em postagem nos stories.

Um manifestante atingido por um raio durante ato político de Nikolas Ferreira (PL-MG) em Brasília foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta, segundo informou o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

De acordo com a unidade, 14 pessoas foram atendidas após a queda da descarga elétrica. “Deste total, três pacientes seguem internados e estáveis, um paciente foi transferido para a UTI do Hospital Santa Marta e um paciente recebeu alta a pedido para a rede privada. Os demais pacientes já receberam alta hospitalar”, apontou a rede pública. A informação é do g1.

Segundo dados atualizados pelo Corpo de Bombeiros na manhã de segunda-feira (26), 89 pessoas receberam atendimento no local após a queda do raio.

O tenente do Corpo de Bombeiros Elson Silva explicou que parte dos feridos sofreu queimaduras ao ter contato com estruturas metálicas no momento da descarga elétrica. Outros manifestantes se machucaram ao cair durante o susto provocado pelo raio, com relatos de pessoas que bateram a cabeça no chão.

