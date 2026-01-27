A- A+

BRASIL Atingido por raio durante ato que encerrou caminhada de Nikolas Ferreira é transferido para UTI Descarga elétrica ocorreu sob forte chuva em Brasília; ao menos sete pessoas seguem internadas na rede pública

Um manifestante atingido por um raio durante ato político de Nikolas Ferreira (PL-MG) em Brasília foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta, segundo informou o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).



De acordo com a unidade, 14 pessoas foram atendidas após a queda da descarga elétrica. “Deste total, três pacientes seguem internados e estáveis, um paciente foi transferido para a UTI do Hospital Santa Marta e um paciente recebeu alta a pedido para a rede privada. Os demais pacientes já receberam alta hospitalar”, apontou a rede pública. A informação é do g1.

O incidente ocorreu na tarde de domingo (25), sob forte chuva, enquanto manifestantes aguardavam a chegada da passeata em ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo estava reunido nas proximidades do Memorial JK, no Eixo Monumental, área central da capital federal.





Segundo dados atualizados pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (26), 89 pessoas receberam atendimento no local após a queda do raio. Deste total, 47 foram levadas a hospitais públicos do Distrito Federal, e sete permanecem internadas. Não há, até o momento, informações detalhadas sobre o estado de saúde dessas vítimas.

No Hospital de Base, 27 pessoas deram entrada após o incidente. De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela administração da unidade, 22 pacientes já receberam alta, houve um caso de evasão e, na manhã desta segunda-feira, restavam quatro pessoas em observação. “Podendo receber alta médica a qualquer momento”, informou o instituto.

O tenente do Corpo de Bombeiros Elson Silva explicou que parte dos feridos sofreu queimaduras ao ter contato com estruturas metálicas no momento da descarga elétrica. Outros manifestantes se machucaram ao cair durante o susto provocado pelo raio, com relatos de pessoas que bateram a cabeça no chão.

A diferença entre os números divulgados pelo Corpo de Bombeiros e os informados pelas unidades de saúde foi questionada à Secretaria de Saúde do DF, ao Iges-DF e à corporação, mas não houve retorno até a última atualização do caso.

O ato marcou o encerramento de uma caminhada de apoiadores de Bolsonaro na capital federal e foi impactado pelas condições climáticas adversas, com chuva intensa no momento da ocorrência.

