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Presidência Atlas/Bloomberg: 52,9% desaprovam o presidente Lula, e 45,4% aprovam Em um mês, a desaprovação do presidente subiu 1,7 ponto porcentual, enquanto a aprovação caiu 2,2 pontos porcentuais, de acordo com a série histórica do levantamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 52,9% e aprovado por 45,4%, segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta segunda-feira, 31. Outros 1,7% disseram não saber.

Em um mês, a desaprovação de Lula subiu 1,7 ponto porcentual, enquanto a aprovação caiu 2,2 pontos porcentuais, de acordo com a série histórica do levantamento.

Na avaliação do governo, 51,1% consideram a gestão Lula ruim/péssima, 37,0% a classificam como ótima/boa e 11,9% a avaliam como regular.

Nos recortes demográficos da pesquisa, os grupos que mais desaprovam Lula são os mais jovens (16 a 24 anos), com 76,9%, e os evangélicos, com 76,1%. Já os que mais aprovam o presidente são os idosos (60 a 100 anos), com 63,2%, os católicos, com 55,4%, e os moradores do Nordeste, com 54,7%.

Confira abaixo as perguntas feitas e as respostas dos entrevistados:

"Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula?"

- 52,9% - Desaprovo

- 45,4% - Aprovo

- 1,7% - Não sei

"Como você avalia o governo do presidente Lula?"

- 51,1% - Ruim/Péssimo

- 37,0% - Ótimo/Bom

- 11,9% - Regular

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg foi realizada entre 25 e 30 de agosto de 2026, com 5.014 respondentes. A margem de erro é de 1 ponto porcentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07972/2026.

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