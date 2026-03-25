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Eleições 2026 Atlas/Bloomberg: Flávio Bolsonaro tem 47,6% e Lula registra 46,6% em eventual segundo turno 5.028 brasileiros foram ouvidos através de recrutamento digital aleatório entre os dias 18 e 23 de março

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 25, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria 47,6% das intenções de voto em um eventual segundo turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46,6% da preferência do eleitorado. Como a margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos, os dois estão empatados. Outros 5,8% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou estão indecisos.

Comparado com a pesquisa anterior da Atlas/Bloomberg, divulgada em fevereiro, Lula oscilou 0,4 ponto porcentual para cima, enquanto Flávio variou positivamente 1,3 ponto porcentual.

A Atlas/Bloomberg ouviu 5.028 brasileiros através de recrutamento digital aleatório entre os dias 18 e 23 de março. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04227/2026.

Em um cenário onde Lula enfrenta o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula possui 46,6%, enquanto Zema possui 43,7% das preferências. Brancos, nulos ou indecisos somam 9,8%.

Se Lula enfrentar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente possui 46,2% das intenções de voto, contra 36,7% do mandatário goiano. Brancos, nulos ou indecisos somam 17,1% dos respondentes.

Em uma hipótese onde Lula enfrenta o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), o petista possui 45,5%, enquanto Leite aparece com 22,7%. Brancos, nulos ou indecisos somam 31,8%, o maior índice da sondagem.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), anunciou na segunda-feira, 23, a desistência dele da disputa. Se Lula enfrentasse ele hoje, o petista possui 46,1% das intenções de voto, contra 38,7% do mandatário paranaense. Brancos, nulos ou indecisos somam 15,2%.

A Atlas/Bloomberg também estudou cenários com outros políticos que estão fora da disputa. Em cenário onde Lula enfrenta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Tarcísio aparece com 47,2%, enquanto o presidente possui 46,3% das intenções de voto. Brancos, nulos ou indecisos somam 6,5% dos respondentes.

Em hipótese de segundo turno entre Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Michelle possui 47% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 46,8% da preferência do eleitorado. Brancos, nulos ou indecisos somam 6,2%.

Se houvesse uma reedição do segundo turno de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possuiria 47,4% das intenções de voto, enquanto Lula possui 46,6% das preferências. Bolsonaro, no entanto, está inelegível. Brancos, nulos ou indecisos somam 6%. Naquele pleito, o petista venceu o capitão reformado com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% do capitão reformado.

Lula lidera no primeiro turno

O atual presidente lidera todos os cenários de primeiro turno testados pela pesquisa, seguido por Flávio ou Tarcísio, que já declarou apoio ao filho do ex-presidente.

No cenário hoje considerado mais provável, com Ronaldo Caiado como candidato do PSD, Lula teria 45,9%, enquanto Flávio Bolsonaro apareceria com 40,1%. Na sequência apareceriam: Renan Santos (Missão), com 4,4%; Caiado, com 3,7%; Romeu Zema (Novo), com 3,1%; e Aldo Rebelo, com 0,6%. Brancos e nulos seriam 1,9% e os que não souberam responder são 0,3%.

Se o candidato do PSD for o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Lula teria 45,5% e Flávio somaria 42,4%. Na sequência, Renan Santos teria 4,6%, Renan Santos registraria 3,7%, Eduardo Leite teria 1,2% e Aldo Rebelo ficaria com 0,8%. Neste caso, os brancos e nulos seriam 1,6% e os que não souberam responder seriam 0,3%.

Já em um cenário, em que Lula é substituído pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), Flávio Bolsonaro aparece à frente, com 40,1% das intenções de voto, contra 37,6% do petista. Na última semana, Haddad anunciou a pré-candidatura ao governo de São Paulo.

A pesquisa também questionou qual dos possíveis resultados da eleição causa mais medo aos eleitores. Para 47,4%, a maior preocupação é a reeleição de Lula, enquanto 44,5% apontam a eleição de Flávio Bolsonaro. Outros 7,4% afirmam que ambos os cenários os preocupam igualmente.



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