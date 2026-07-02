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ELEIÇÕES 2026 Atlas/Bloomberg: para 32,4%, casos como o de Wagner podem prejudicar muito candidatura de Lula Jaques Wagner (PT-BA) foi afastado do governo no Senado Federal em 24 de junho após ser alvo de uma investigação da Polícia Federal

Levantamento Atlas/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira, 2, mostra que 32,4% dos eleitores que tiveram contato com as notícias do envolvimento do senador Jaques Wagner (PT-BA) com o escândalo das fraudes bilionárias do Banco Master acham que casos como este podem prejudicar muito a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 28,8% acham que podem prejudicar pouco, 36,3% dizem que não prejudicam e 2,4% não souberam responder.

A Atlas/Bloomberg ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.

Sobre a operação da Polícia Federal, deflagrada no último dia 18, 71,4% dizem ter acompanhado de perto as investigações que relacionam Wagner com o Master. Outros 22,5% dizem ter tido pouco contato e 6,1% não tiveram conhecimento.

Para 74,3%, Jaques Wagner recebeu vantagens indevidas enquanto ocupava o posto de líder do governo no Senado e tinha relações com o dono do Master, o banqueiro Daniel Vorcaro. Outros 9,4% acreditam que ele não recebeu benefícios e outros 16,2% não souberam responder.

A relação de Jaques Wagner com o caso Master afeta diretamente Lula para 35,6% dos eleitores, enquanto 23,5% avaliam que afeta parte do governo federal. Outros 37,8% dizem que se trata de um problema exclusivo do senador. Outros 3% não souberam responder

Para 39,6%, a Operação Compliance Zero contra Wagner piora muito a imagem do governo Lula. Outros 17,5% disseram que piora um pouco. Outros 36,2% dizem que isso não afeta o Palácio do Planalto. Há ainda 2,4% que dizem que melhora muito, e 2% que melhora um pouco.

Para 37,6%, os aliados de Lula estão mais implicados no escândalo do Master. Outros 36% acham que são os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 17,1% avaliam que os dois lados estão igualmente ligados ao esquema. Já para 6,1% há maior relação de parlamentares do Centrão. Há ainda 3,1% que não souberam responder.

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