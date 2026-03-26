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Pesquisa eleitoral AtlasIntel: Lula e Flávio Bolsonaro têm imagem negativa maior do que a positiva Para 43%, a imagem de Lula é positiva e 6% não sabem. Para Flávio, 43% também tem uma positiva e 2% não sabem

A imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerada negativa por 51% dos brasileiros enquanto a do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por 56%. Os dados são da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 26.

Para 43%, a imagem de Lula é positiva e 6% não sabem. Para Flávio, 43% também tem uma positiva e 2% não sabem. A imagem negativa de Lula oscilou um ponto porcentual para cima, enquanto a positiva caiu três pontos. Já a imagem negativa de Flávio subiu dois pontos e a positiva se manteve. O presidente e o senador vão disputar o comando do Planalto em outubro.

O levantamento mediu também a imagem de outros pré-candidatos e políticos. Para 51%, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem uma imagem negativa e para 36%, positiva, enquanto 13% não sabem. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem uma imagem negativa para 49% e positiva para 31%, enquanto 20% não sabem. Zema e Caiado são pré-candidatos a presidente.

A imagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato à reeleição, é negativa para 45% e positiva para 44%, enquanto 11% não sabem. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), adversário de Tarcísio na disputa pelo Bandeirantes, tem imagem negativa de 57% e positiva de 41%, enquanto 2% não sabem.

Já os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), lideram a lista de imagem negativa com 81% cada. Alcolumbre tem 2% de imagem positiva e 17% não sabem, enquanto Motta tem 16% de positiva e 3% não sabem

O levantamento entrevistou 5.028 pessoas de 18 a 23 de março. A metodologia foi recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

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