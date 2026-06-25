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Pesquisa

Pesquisa do AtlasIntel sobre a corrida presidencial deve ser divulgada na próxima terça (30)

Este será o primeiro levantamento do instituto após suspensão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio

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Lula e Flávio Bolsonaro são os pré-candidatos com mais porcentagem de intenção de votos nas pesquisas eleitoraisLula e Flávio Bolsonaro são os pré-candidatos com mais porcentagem de intenção de votos nas pesquisas eleitorais - Foto: Ricardo Stuckert/PR; Evaristo Sá/AFP

O AtlasIntel deve divulgar na próxima terça-feira (30) sua nova pesquisa nacional sobre as intenções de voto para as eleições para presidente da República. Este será o primeiro levantamento do instituto após suspensão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio.

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-03448/2026, a pesquisa ouvirá 5.000 eleitores até o dia 29 de junho. O levantamento conta com uma margem de erro estimada de um ponto percentual.

Além das porcentagens dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto, o instituto também sondará os eleitores sobre diversos outros temas como a operação da Polícia Federal contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) no Caso Master e o risco de interferência de Donald Trump na eleição brasileira.

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Esta é a primeira pesquisa do AtlasIntel após o presidente do TSE, ministro Kássio Nunes, suspender o levantamento em maio, a pedido do Partido Liberal (PL), que argumentou que o questionário foi construído para induzir respostas que prejudicaram o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), extrapolando o papel de verificação da opinião pública. 

Na ocasião, em análise preliminar, o ministro considerou que há elementos que indicam indução para a contaminação das respostas, entre eles a divulgação de áudio de investigação. Nunes ainda destacou que a concessão da liminar parcial – para suspender a divulgação, o impulsionamento, a republicação ou a manutenção da pesquisa nos canais oficiais da empresa – não indica perigo caso posteriormente se verifique a regularidade metodológica do levantamento.

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