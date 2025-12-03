A- A+

Política Ato celebra primeira eleição no Recife após redemocratização e do legado de Jarbas Vasconcelos A primeira eleição da capital após o processo de redemocratização foi relembrada

Um dos marcos no processo de redemocratização do país após o regime militar, a eleição para a prefeitura do Recife de 1985 foi celebrada na tarde de ontem, em evento realizado no escritório Debate, espaço histórico da política pernambucana. Primeiro prefeito da capital eleito após a reabertura política, o ex-governador e ex-senador Jarbas Vasconcelos (MDB) foi homenageado por amigos, familiares, lideranças políticas e empresariais.

Estiveram na cerimônia autoridades como a vice-governadora Priscila Krause (PSD), o senador Fernando Dueire (MDB), os deputados estaduais Jarbas Filho (MDB), João Paulo (PT), Claudiano Martins (PP) e Joaquim Lira (PV), além de secretários do governo estadual. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro também prestigiou o encontro. A agenda ainda contou com a presença do consultor empresarial Gregório Maranhão e o presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima.

Ícone

Eduardo de Queiroz Monteiro lembrou a atuação do pai, o ex-ministro Armando Monteiro Filho (1925-2018), ao lado de Jarbas na luta pelo fim do regime militar. Ele afirmou que foi nesta época que a relação dos líderes políticos se estreitou. Ao falar sobre a atuação de Vasconcelos, o empresário se referiu ao político como um “ícone da história de Pernambuco”.

“É impossível construir a história contemporânea política do estado sem a valorização, o registro e o reconhecimento dessa extraordinária figura que é Jarbas de Andrade Vasconcelos. Ele sempre foi um homem muito afirmativo, disciplinado na liturgia do exercício dos cargos que ocupou. Se revelou no Legislativo como um político, como deputado estadual, combativo na Assembleia Legislativa, depois como deputado federal, depois como prefeito do Recife na função executiva, e aí ele se revelou em formar quadros. Por duas vezes, fez grandes governos em Pernambuco, e depois foi um grande senador da República. Jarbas é hoje uma grande referência, um patrimônio imaterial de Pernambuco”, frisou o empresário.

Referência

A vice-governadora Priscila Krause (PSD) citou o momento atual de polarização nacional, e afirmou que a história do ex-governador deve servir como referência de união em prol do desenvolvimento.

“A gente comemora não apenas os 40 anos da primeira eleição direta para prefeito após período da ditadura, mas, sobretudo, o legado de Jarbas Vasconcelos, que permanece absolutamente vivo e que num momento que o país vive de polarização, como é necessário a gente fazer com que essa história fique viva e que Jarbas Vasconcelos seja sempre uma referência, um canhão de luz, uma bússola dentro da política brasileira”, enfatizou Priscila.

Já o senador Fernando Dueire (MDB) lembrou o período em que foi secretário do governo de Jarbas à frente do Executivo estadual e afirmou que, no exercício do mandato deixado por Jarbas, tem sido surpreendido pelas referências ao político.

“Ele é um farol não só da política pernambucana, mas também brasileira. Circulo muito por Brasília e fico, mesmo conhecendo bem Jarbas, impressionado com a referência política que ele é e que representa para o país. Gerações passadas e que hoje comandam o país e os que estão chegando, todos têm uma referência de Jarbas muito especial e colocam ele como um ícone. Essas pessoas quando chegam em determinada encruzilhada, ficam perguntando como é que Jarbas faria”, frisou o parlamentar.

Defesa

O Centro Debate, escritório político de Jarbas Vasconcelos, fundado pouco tempo antes da campanha vitoriosa pelo comando do Recife em 1985, foi citado pelo deputado estadual Jarbas Filho (MDB) como um espaço de defesa da democracia que representa o legado do ex-governador. Ele afirmou que tem orgulho de continuar cuidando do espaço.

“Sempre vou defender com muita honra, com muito orgulho, sempre carregar esse nome com muita firmeza, com muita vibração, nos quatro cantos do estado de Pernambuco e construindo minha própria história conectada com os meus valores e os ensinamentos que eu aprendi com Jarbas através de seus posicionamentos”, destacou.

