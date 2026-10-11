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ELEIÇÕES 2026

Ato com Lula na Paulista tem defesa da democracia e críticas ao 'fascismo'

Mesmo após o encerramento oficial, manifestantes permaneceram na avenida, com gritos contra a candidatura de Flávio

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Lula participa de ato de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo, neste 11 de outubro de 2026Lula participa de ato de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo, neste 11 de outubro de 2026 - Foto por MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A defesa da democracia e as manifestações contra o fascismo marcaram o ato em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 11, na Avenida Paulista, em São Paulo. Durante seu discurso, o ministro Guilherme Boulos (PSOL) afirmou: "Aqui está São Paulo que diz não ao fascismo".

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A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também discursou e ergueu uma imagem da Constituição brasileira. Ao mencionar a cena de uma criança levantando uma arma de fogo em ato de apoio ao senador Flávio Bolsonaro(PL), afirmou que o episódio "chocou as mães brasileiras".

Mesmo após o encerramento oficial, manifestantes permaneceram na avenida, com gritos contra a candidatura de Flávio.

Nas proximidades do carro de som, cuja estrutura começava a ser desmontada, predominavam jovens com cartazes em defesa da soberania nacional, do acesso à educação e contra a ditadura. Entre as palavras de ordem, o público entoava: "Trabalhador, olha pra cá, eu tô na rua para o seu filho estudar".

A programação previa uma caminhada até a Rua Augusta, mas a organização encerrou a manifestação após os discursos de Lula e de aliados, entre eles governadores reeleitos do Nordeste e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Com a justificativa de que a Avenida Paulista estava tomada pelo público, os organizadores orientaram os participantes a retornar a suas regiões para "virar votos".

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