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ELEIÇÕES 2026 Ato com Lula na Paulista tem defesa da democracia e críticas ao 'fascismo' Mesmo após o encerramento oficial, manifestantes permaneceram na avenida, com gritos contra a candidatura de Flávio

A defesa da democracia e as manifestações contra o fascismo marcaram o ato em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 11, na Avenida Paulista, em São Paulo. Durante seu discurso, o ministro Guilherme Boulos (PSOL) afirmou: "Aqui está São Paulo que diz não ao fascismo".

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também discursou e ergueu uma imagem da Constituição brasileira. Ao mencionar a cena de uma criança levantando uma arma de fogo em ato de apoio ao senador Flávio Bolsonaro(PL), afirmou que o episódio "chocou as mães brasileiras".

Mesmo após o encerramento oficial, manifestantes permaneceram na avenida, com gritos contra a candidatura de Flávio.

Nas proximidades do carro de som, cuja estrutura começava a ser desmontada, predominavam jovens com cartazes em defesa da soberania nacional, do acesso à educação e contra a ditadura. Entre as palavras de ordem, o público entoava: "Trabalhador, olha pra cá, eu tô na rua para o seu filho estudar".

A programação previa uma caminhada até a Rua Augusta, mas a organização encerrou a manifestação após os discursos de Lula e de aliados, entre eles governadores reeleitos do Nordeste e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Com a justificativa de que a Avenida Paulista estava tomada pelo público, os organizadores orientaram os participantes a retornar a suas regiões para "virar votos".

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