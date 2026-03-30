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Cidadania Ato em memória das Diretas Já mobiliza estudantes da rede municipal em Abreu e Lima Atividade marca o Dia Estadual das Diretas Já e reúne alunos na Praça da Democracia com ações simbólicas e relatos históricos

Estudantes da rede municipal de Abreu e Lima participam, nesta terça-feira (31), de uma atividade voltada à valorização da memória democrática do país. A ação, promovida pelo IHAGAL (Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Abreu e Lima), integra a programação do 1º ato em memória das Diretas Já, que será realizado a partir das 8h. O movimento marcou a história do Brasil há 43 anos ao reivindicar o retorno das eleições diretas para presidente. A data também marca o “Dia Estadual das Diretas Já”, instituído pela Lei nº 18.143/2023.

A programação acontece na Praça da Democracia e reúne estudantes, professores, convidados e lideranças políticas locais. O ato contará com o hasteamento de bandeiras e depoimentos de ex-vereadores que participaram das mobilizações à época, como Reginaldo Silva e Severino Farias.

Além da contextualização histórica, os alunos também participarão de uma ação simbólica com o plantio de dois pés de ipê no local, representando valores como esperança e liberdade — princípios associados à luta democrática no país.

A iniciativa busca aproximar os estudantes de acontecimentos marcantes da história recente do Brasil, promovendo reflexão sobre cidadania e participação política.

“É importante que os jovens entendam a importância da democracia e do voto direto. Nada melhor do que aprender sobre a história em um local que foi palco de um momento tão importante para o Brasil”, afirmou a coordenadora do evento.

A proposta é transformar o espaço público em um ambiente de aprendizado fora da sala de aula, incentivando o engajamento dos jovens com temas sociais e políticos.

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